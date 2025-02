Grande successo per la prima giornata della 39ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese

Un Giovedì Grasso indimenticabile. Il Carnevale Storico Sangavinese ha preso ufficialmente il via con una giornata all’insegna della tradizione, della musica e del divertimento, coinvolgendo grandi e piccini in un’atmosfera di festa e condivisione.

L’evento è promosso dal comune di San Gavino Monreale, sostenuto dall’assessorato del Turismo della Regione Sardegna, organizzato dalla società Atlas Srl con la collaborazione delle associazioni sangavinesi, è una delle manifestazioni più attese della comunità locale e questa mattina è stato inaugurato dai piccoli studenti delle scuole locali che accompagnati dai loro insegnanti hanno sfilato in maschera da Piazza Santa Teresa fino a Piazza della Resistenza dove i bambini hanno trovato ad attenderli musica, animazione e la tradizionale distribuzione di fatti fritti e caramelle a cura della Pro Loco di San Gavino Monreale.

«Finalmente è carnevale – afferma l’assessore della Cultura e del Turismo di San Gavino Monreale Riccardo Pinna -. I bambini sono il futuro del nostro carnevale e vedere una partecipazione cosi massiccia alla prima giornata di festeggiamenti ci fa ben sperare per il futuro della manifestazione. Adesso testa alla Grande Sfilata di domenica 2 marzo dove siamo certi che San Gavino mostrerà il suo lato migliore e più coinvolgente.»

«É stata una bella e ben organizzata prima giornata di Festa – afferma il direttore artistico della 39ma edizione del Carnevale Storico Sangavinese Walter Piras -. Non posso che iniziare queste giornate facendo i complimenti e ringraziando il comune di San Gavino Monreale per il costante appoggio e per la collaborazione puntuale, i tanti volontari che stanno lavorando per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, le scuole e gli insegnanti, la Polizia Municipale che oggi ha svolto un ottimo lavoro e la Pro Loco di San Gavino Monreale per la perfetta organizzazione.»

Tanta era l’emozione e la voglia di dare l’avvio a questa giornata di festa che alcune classi hanno addirittura anticipato la partenza, creando un piccolo disagio al traffico prontamente risolto grazie al lavoro dei volontari e all’organizzazione della Polizia Municipale.

Nel pomeriggio, la festa proseguirà con la Serata del Giovedì Grasso a cura dell’associazione La Maschera, in collaborazione con l’Oratorio Interparrocchiale – UP San Gavino Monreale e l’Associazione Delfino ODV. Dalle 16.00, la via Roma si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con musica, intrattenimenti e una gustosa Zeppolata, un’occasione per assaporare il gusto autentico del Carnevale.

I prossimi eventi in calendario per la 39ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese sono la Grande Sfilata di domenica 2 marzo che vedrà la partecipazione di ben 26 carri allegorici e di 12 gruppi a piedi e maschere singole per un totale di quasi 6.000 figuranti e la tradizionale Pentolaccia, organizzata in collaborazione con la Pro Loco martedì 4 marzo che metterà fine ai festeggiamenti.