Il 3º Rally Sulcis Iglesiente svela le proprie prove speciali, tra viste mozzafiato e sfide tecniche e avvincenti

Il tempo scorre e, a cinque settimane dal via, ottenuta l’approvazione del supervisore federale, la Mistral Racing presenta ufficialmente il percorso del Rally Sulcis Iglesiente 2025. La terza edizione della manifestazione che il 22-23 marzo aprirà la Coppa Rally di Zona in Sardegna, nonché il Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, prevederà dieci speciali su asfalto, che andranno a costituire i 72,98 chilometri di prove cronometrate. In totale le vetture percorreranno 407,24 chilometri e abbracceranno il territorio di ben nove comuni dell’omonima area del Sud-Ovest della Sardegna. Sul medesimo percorso andrà in scena anche il 3º Rally Sulcis Iglesiente Historic, col compito di alzare il sipario sul Campionato Regionale Rally Storici. Giovedì 20 febbraio il via alle iscrizioni, che resteranno aperte fino al 12 marzo per il Rally Moderno e al 17 marzo per lo Storico.

Venerdì 21 marzo sarà la giornata dedicata alle ricognizioni del percorso con vetture di serie e alle verifiche tecniche, che si completeranno nella mattinata di sabato 22, quando gli occhi saranno puntati sull’ineguagliabile shakedown Fontanamare, già impiegato nel 2024. I concorrenti svolgeranno l’ultimo test pre-gara dalle 9.00 alle 11.30 lungo la strada provinciale 83, strada panoramica per Nebida e vero e proprio balcone con vista sul faraglione più alto d’Europa, il Pan di Zucchero.

n un programma di gara in cui spiccano diverse novità, sono confermati la partenza e l’arrivo, che saranno ancora ospitati in piazza Quintino Sella, cuore pulsante della città di Iglesias da cui, alle 15.00 di sabato 22 marzo, le vetture lasceranno la pedana alla volta delle prime due prove, entrambi inedite, da ripetere due volte con un ingresso nel parco assistenza di via Pacinotti (Iglesias, alle 17.15), tra un passaggio e l’altro.

La prova iglesiente Is Arruastas (4,67 km, partenza alle 15.15 e alle 18.00) porterà il rally alle porte della città e sarà molto tecnica, in quanto caratterizzata da elevate velocità di percorrenza, curve secche e tratti con un fondo molto insidioso. La speciale Bacu Abis (9,42 km, ore 15.55 e 18.40), disegnata nella omonima frazione di Carbonia, proporrà invece un andamento altimetrico continuamente variabile, capace di far emergere la perizia nella stesura e interpretazione delle note. Una prova che, in diversi punti, consentirà anche l’utilizzo del bordo strada, con la previsione di una forte evoluzione delle condizioni tra il primo e il secondo passaggio, che avverrà in notturna.

La prima giornata si chiuderà con il ritorno a Iglesias e il riordino notturno in centro, al Campo Sportivo Monteponi, da cui le vetture ripartiranno alle 8 del mattino di domenica 23 per fare rotta verso il parco assistenza della seconda giornata, ospitato a Carbonia. Il programma domenicale prevederà le doppie tornate su altre tre speciali.

Si comincerà con i 7,49 km della Nuxis-Santadi (ore 9.35 e 13.30), che verrà riproposta nella conformazione del 2023 e, a differenza delle prove del sabato, si correrà su una corsia singola, in prevalenza pianeggiante, e si snoderà sulla viabilità rurale tra Nuxis e Terresoli. Anche in questo caso, la cunetta a filo consentirà agli equipaggi di impostare dei tagli e, tra un passaggio e l’altro, il fondo della prova subirà delle evoluzioni.

Confermata la versione 2024 della speciale Perdaxius (5,27 km, ore 10.10 e 14.05), che avrà caratteristiche simili alla Nuxis-Santadi ma imporrà un ritmo guida differente dettato dal passaggio all’interno dell’abitato, da un salto e dal breve, ma molto apprezzato dal pubblico, cambio di fondo su sterrato che la renderanno la speciale più insidiosa del Rally Sulcis Iglesiente.

A completare la giornata della domenica sarà, come nel 2024, Sant’Antioco, che stavolta offrirà però un altro scenario vista mare che incanterà i fotografi: Maladroxia (9,64 km, ore 10.55 e 14.50). La prova si svilupperà prima su un suggestivo tratto costiero dell’Isola di Sant’Antioco e poi, dopo un breve tratto a elevata velocità di percorrenza, alle tecniche strade rurali dell’interno. Potrà fare da spartiacque in virtù dei tre netti cambi di ritmo e fondo.

Dopo il primo passaggio sulle tre speciali della domenica, le vetture faranno tappa a San Giovanni Suergiu per un controllo a timbro in programma intorno alle 11.00, e poi al parco assistenza di Carbonia, dalle 11.55. Al termine del secondo giro, invece, i giochi saranno fatti e i concorrenti torneranno a Iglesias per la cerimonia di premiazione, prevista alle 16.00.