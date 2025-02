Appello dei sindaci del Sulcis Iglesiente al Governo e alla Regione: «Si convochi un tavolo urgente al MIMIT sulle criticità della Sider Alloys»

«Si convochi con urgenza al MIMIT un tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionali Regionali e Territoriali del Sulcis Iglesiente, oltre le OO.SS., per una diretta e corretta informazione sulle criticità riguardanti la Sider Alloys Spa.»

E’ l’appello rivolto dai sindaci dei 23 Comuni del Sulcis Iglesiente al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, al sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto, al presidente della Regione Autonoma della Sardegna Alessandra Todde, all’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani, all’assessore regionale dell’Ambiente Rosanna Laconi e, per conoscenza, al prefetto di Cagliari, dopo gli ultimi eventi che hanno portato alla posa dei sigilli nella Sala Elettrolisi e al sequestro giudiziario per gravi violazioni di norme ambientali.

«Ricordato che questa vicenda nasce da una segnalazione delle organizzazioni sindacali per una presunta irregolarità nella gestione di rifiuti stoccati da anni nella Sala Elettrolisi – si legge nella nota dei sindaci -, preso atto che l’intervento degli Enti di controllo ambientale (Provincia, Arpas e Guardia forestale) ha effettivamente portato al sequestro giudiziario della Sala elettrolisi e considerato inoltre che negli ultimi mesi sono stati denunciati gravi ritardi nei pagamenti degli stipendi dei lavoratori e dei compensi a diverse imprese che hanno fornito servizi alla stessa Sider Alloys Spa, confermando il pieno sostegno alle giuste rivendicazioni dei lavoratori e la sincera vicinanza alle loro famiglie che ormai da troppi anni sopravvivono con un assegno di mobilità, in attesa del riavvio della produzione di alluminio primario, così importante e strategico nell’economia del nostro Paese, invitiamo il MIMIT a perseverare nell’impegno per il rilancio dell’industria del Sulcis e ad intraprendere azioni forti e coraggiose per superare tutte le criticità che ancora oggi interferiscono pesantemente sul concreto riavvio delle attività produttive, vanificando l’importante dispendio di risorse pubbliche finora inutilmente messe in campo.» «Ricordando le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso, che in più occasioni ha confermato il pieno sostegno per il riavvio delle attività produttive dell’Area Industriale di Portovesme (Sider Alloys, Eurallumina, Portovesme Srl) ritenute strategiche a livello nazionale, e valutati i ritardi registrati nelle attività di riavvio produttivo, dell’erogazione dei finanziamenti programmati e della realizzazione delle infrastrutture indispensabili per la vita stessa di qualsiasi attività economica del Sulcis Iglesiente devastato da un grave disagio socio-economico ed esasperato dalle tante promesse e tanti progetti mai realizzati – concludono i sindaci dei 23 comuni del Sulcis Iglesiente –, chiediamo una convocazione urgente da parte del MIMIT.»