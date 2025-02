Martedì 4 marzo le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria nel potabilizzatore di Bau Pressiu. I tecnici del Gestore hanno approntato un piano di manovre di rete e utilizzo delle scorte dei serbatoi d’accumulo urbano che consentirà di contenere quanto più possibile le interruzioni. In tutti i centri serviti da questo impianto l’erogazione all’utenza sarà garantita. Le uniche sospensioni, tra le 8.00 e le 14.00, riguarderanno le località alimentate direttamente dalla dorsale principale dell’acquedotto senza il supporto di serbatoi locali: Is Porcus, Is Pillonis, Is Senis, Is Gannaus e Is Gadonis, Is Atzoris, San Simplicio in territorio di Perdaxius, Is Mattas, Is Grazias, Magai e via Sulcis in territorio di Villaperuccio, Is Domus e Is Serras in territorio di Sant’Anna Arresi.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.