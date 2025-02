Mercoledì 12 febbraio, a San Giovanni Suergiu, i tecnici di Abbanoa eseguiranno la manutenzione straordinaria della condotta idrica in località Is Arribottus.

I lavori saranno eseguiti dalle 7.30 alle 15.00: durante questa fascia oraria si verificheranno interruzioni e cali di pressione nelle frazioni di Is Urigus, Is Scarteddus, Is Massaius, Is Pusceddus, Is Arribottus, Is Loccis Santus, Campu Frassois e Funtanona. L’erogazione sarà ripristinata prima dell’orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo.

Al termine dell’intervento nel serbatoio le squadre di Abbanoa saranno mobilitate per eseguire le manovre di riavvio dell’erogazione. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.