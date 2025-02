Sabato 8 febbraio, a Carbonia, la piazza Iglesias verrà intitolata a “Don Alfredo Tocco”

Sabato 8 febbraio, alle ore 16.00, nello spazio antistante la chiesa di Cristo Re a Carbonia, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della piazza Iglesias a “Don Alfredo Tocco”.

Questo risultato è giunto al termine di un percorso cominciato circa due anni e mezzo fa, quando un comitato spontaneo di cittadini ha raccolto circa mille firme per ricordare don Alfredo Tocco, parroco della chiesa di Cristo Re per oltre 42 anni, dal 1968 al 2011. La Giunta comunale con deliberazione n. 231 dell’11.10.2023 ha richiesto l’autorizzazione all’intitolazione di piazza Don Alfredo Tocco alla Prefettura di Cagliari, che ha avallato il procedimento che verrà suggellato sabato 8 febbraio – data in cui don Tocco avrebbe compiuto 89 anni – con la scopritura di una targa della piazza intitolata in sua memoria.