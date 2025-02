Sabato 8 febbraio, nello spazio antistante la chiesa di Cristo Re, a Carbonia, si è svolta la cerimonia di intitolazione della piazza Iglesias a “Don Alfredo Tocco” – di Nadia Pische

Nel pomeriggio di sabato 8 febbraio, nello spazio antistante la chiesa di Cristo Re, a Carbonia, si è svolta la cerimonia di intitolazione della piazza Iglesias a “Don Alfredo Tocco”. Da circa due anni e mezzo un gruppo di cittadini aveva iniziato a raccogliere le firme per ricordare Don Alfredo Tocco in modo particolare, parroco dal 1968 al 2011. La Giunta comunale con deliberazione n 231 del 11 ottobre 2023 ha richiesto l’autorizzazione a l’intitolazione di Piazza Iglesias a Don Alfredo Tocco, che proprio l’8 febbraio 2025 avrebbe compiuto 89 anni.

Nato nel 1936 in località Medau Is Toppus, il 27 ottobre 1968 divenne parroco nella parrocchia di Cristo Re in Carbonia dove rimase per 42 anni, sino a quando la salute lo costrinse a dare le dimissioni. Morì in Friuli, dove aveva raggiunto i parenti a causa della malattia, il 18 gennaio 2016.

Di lui si possono raccontare gli insegnamenti di un vero e proprio padre spirituale impegnato nel diffondere il “verbo”, incentivando tutte le forme di associazionismo. L’intitolazione della piazza ha creato un pochino di “subbuglio” su un social, ma, al contrario di come alcuni pensano, intitolargli una piazza è semplicemente un modo per rendere onore ad un uomo di chiesa che si è speso tanto per la sua città, che ha aiutato tante persone e, evidentemente, se ci sono state tante firme, la volontà di onorare la sua persona ed il suo operato erano fortemente sentite dai suoi fedeli.