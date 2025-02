Sono stati inaugurati a Carbonia gli sportelli per lo svolgimento di attività di supporto e di affiancamento alle imprese del Sulcis Iglesiente

Sono stati inaugurati a Carbonia, presso la sala sita in piazza Roma – Ex Dopolavoro – primo piano – gli sportelli per lo svolgimento di attività di supporto e di affiancamento alle imprese del Sulcis Iglesiente nell’ambito del programma “Just Transition Fund” e, più in generale, in attività di promozione, incentivazione della cultura d’impresa, organizzazione di eventi e animazione territoriale. Un’iniziativa meritoria organizzata dalle associazioni Confapi, Reti Professioni Tecniche Sardegna, Confartigianato, Coldiretti, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione i locali idonei a garantire l’espletamento di una serie di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Just Transition Fund. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Pietro Morittu, «che ha ringraziato tutti gli stakeholders presenti all’inaugurazione, la Regione Autonoma della Sardegna, e tutti i promotori di questa iniziativa, che mira a dare supporto specifico all’ampio tessuto di piccole e medie imprese che operano nell’intero Sulcis Iglesiente con l’obiettivo di fare rete e condividere buone pratiche inerenti a questo decisivo strumento per il rilancio economico e produttivo del Sulcis Iglesiente».

I fondi Just Transition Fund – Piano Territoriale Sulcis Iglesiente, ammontanti a oltre 367 milioni di euro, sono destinati alla realizzazione, in particolare, delle seguenti finalità:

– Stimolare la diversificazione economica nei settori della green economy, dell’agricoltura, del turismo e dell’economia marina, promuovendo innovazioni di prodotto, di processo, organizzazione e di marketing;

– Sostenere progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico a favore delle PMI;

– Aiutare i lavoratori ad acquisire nuove competenze attraverso corsi di formazione, oltre a rafforzare il sostegno alle persone in cerca di lavoro e ai servizi dedicati alla creazione di nuove imprese;