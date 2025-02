Stefano Rombi (sindaco di Carloforte): «Sosteniamo il ritorno di Daniel»

L’Amministrazione comunale di Carloforte, insieme all’intera comunità tabarchina, esprime con forza il proprio sostegno a Daniel e attende con fiducia il suo imminente rientro a Carloforte. L’intera comunità, testimone di una vicenda dolorosa e ingiusta, lo attende con il cuore aperto, pronta a riabbracciarlo.

Carloforte è la sua casa, l’Isola di San Pietro il luogo in cui è cresciuto e dove ha sempre vissuto, circondato dall’affetto di una comunità che oggi si stringe attorno a lui e al suo papà.

Non possiamo restare in silenzio: è fondamentale che le istituzioni, ai più alti livelli, si attivino affinché Daniel possa finalmente tornare tra le braccia di chi lo ama.

Ci appelliamo alla sensibilità di tutti coloro che possono fare la differenza inì questa vicenda affinché si acceleri il suo ritorno. Ogni giorno che passa è un giorno

di sofferenza per un bambino che merita serenità e stabilità.

Siamo pronti a mobilitarci con determinazione per sostenere Daniel e il papà Francesco, sia come cittadino che come genitore. Non smetteremo di far sentire la nostra voce finché Daniel non sarà finalmente a casa, là dove appartiene.

Stefano Rombi

Sindaco di Carloforte