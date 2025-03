Domattina nuova assemblea dei lavoratori convocata dai delegati e dalle segreterie territoriali FIOM, FSM e UILM alla Portovesme srl

Domattina nuova assemblea dei lavoratori convocata dalle dai delegati e dalle segreterie territoriali FIOM, FSM e UILM alla Portovesme srl.

«In questi giorni, in seguito agli scioperi messi in campo dai lavoratori degli appalti, siamo riusciti ad ottenere i tavoli che ci eravamo prefissati con la presidente della regione e quindi al MIMIT – si legge in una nota dei delegati e delle segreterie territoriali FIOM, FSM e UILM -. Questi sono solo risultati parziali che vogliamo assolutamente condividere con tutte le lavoratrici e i lavoratori domani mattina, in un’assemblea informativa su cancelli della Portovesme Srl a partire dalle ore 7.00, dove è fondamentale la partecipazione di tutti coloro che sono al lavoro, ma in particolare di coloro che sono in cassa integrazione, che in questo momento sono la maggior parte. Il numero dei partecipanti è fondamentale per quanto si sta muovendo, non tiratevi indietro», concludono i delegati e le segreterie territoriali FIOM, FSM e UILM.