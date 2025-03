Coworking Serbariu: al via un nuovo spazio per innovatori e professionisti nella Grande Miniera di Carbonia

Un nuovo hub per il lavoro condiviso, la creatività e l’innovazione apre le porte a Carbonia. Giovedì 13 marzo, alle ore 17.00, verrà inaugurato ufficialmente il Coworking Serbariu, situato all’interno dell’ex deposito biciclette della Grande Miniera di Serbariu, uno spazio simbolico trasformato in un luogo di lavoro moderno e dinamico.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana del Quartiere E. Montuori, finanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione, con l’obiettivo di favorire l’imprenditorialità, il networking e l’innovazione. Non solo un ambiente fisico, ma un motore di crescita per Carbonia, in grado di attrarre nuove competenze e investimenti.

Un nuovo polo per il lavoro e l’innovazione.

Il Coworking Serbariu è stato progettato per rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro, offrendo uno spazio flessibile e multifunzionale, ideale per freelance, aziende, startup e studenti. Oltre alle postazioni attrezzate, il coworking mette a disposizione sale riunioni, connessione wi-fi ultraveloce e un calendario di eventi formativi per favorire lo scambio di competenze.

«Abbiamo voluto trasformare un luogo simbolico della nostra storia in un polo di innovazione e creatività – ha dichiarato il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu -. Il Coworking Serbariu non è solo un ufficio, ma uno spazio pensato per chi fa impresa, per i giovani che vogliono sviluppare competenze e per tutti coloro che cercano un luogo stimolante dove crescere professionalmente.»

Il coworking si propone anche come acceleratore di idee e opportunità, con particolare attenzione a settori strategici per il territorio, come energia, robotica, intelligenza artificiale e cultura digitale.