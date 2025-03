Grande successo per gli abiti di sei stiliste sarde al 41° The Look Of The Year” svoltosi il 13 marzo a Sanremo

Grane successo per gli abiti di sei stiliste sarde al “41° The Look Of The Year” svoltosi il 13 marzo al Teatro Ariston di Sanremo. Marinella Porru, Bettina Tola, Gianfranca Dettori, Irene Piccinnu, Barbara Dalu e Rosalba Piras, hanno avuto modo di presentare le loro creazioni al prestigioso evento internazionale, svoltosi sotto la direzione artistica di Luisa Cardinale.

Il Sulcis Iglesiente era rappresentato da Marinella di Iglesias e Bettina Tola di Villamassargia, stiliste che fanno parte integrante dell’associazione “Capoterra 2000 Academy” che durante l’anno si occupa di eventi di moda e spettacolo in tutta la Sardegna.

Marinella Porru sin da bambina ha coltivato la passione per la moda che l’ha portata alla realizzazione del suo sogno di diventare stilista, conseguendo diplomi e attestati in questo campo, ideando un suo brand “Preziose creazioni Marinella Porru”. Esperta nella lavorazione al macramè, ha unito le sue competenze di progettazione del costume e di tecniche sartoriali con quelle del gioiello, per la creazione di una linea di gioielli e abiti gioiello abbinando cinture, stole e scialli, per un ulteriore tocco di stile e colore, una unione armonica di fili lavorati a mano con l’antica tecnica del Macrame’.

Sa Mariposa Creazioni di Bettina Tola nasce dalla passione e l’amore per la sua terra e le sue tradizioni. Gli scialli che realizza sono una rivisitazione in chiave moderna dello scialle tradizionale sardo, al quale si ispira, rendendolo però un accessorio che può essere indossato con un abbigliamento che può spaziare dall’abito da cerimonia al jeans. Il tutto realizzato interamente a mano.

Vediamo l’intervista realizzata con Marinella Porru.

Nella foto di copertina Marinella Porru e Bettina Tola, nelle altre due foto una creazione di Marinella Porru e il Teatro Ariston di Sanremo che ha ospitato l’evento “The Look Of The Year”.