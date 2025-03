Il consigliere Antonio Zedde (capogruppo Nuova Iglesias) ha presentato un ordine del giorno per l’apertura degli uffici Area nel comune di Iglesias

Il consigliere Antonio Zedde (capogruppo Nuova Iglesias) ha presentato un ordine del giorno al presidente del Consiglio comunale Matteo Demartis e al sindaco di Iglesias Mauro Usai, per l’apertura degli uffici AREA nel comune di Iglesias.

«Nel Sulcis Iglesiente I’Agenzia regionale per I’edilizia abitativa (Area) conta circa 4.300 unità abitative e circa 850 unità con altra destinazione d’uso e la stima degli immobili gestiti da Area nel nostro Comune e di circa 900 – scrive nell’ordine del giorno Antonio Zedde -. Molti utenti non riescono a contattare gli uffici, nonostante sia presente un ufficio relazioni con il pubblico e le segnalazioni pervenute riguardano sia criticità strutturali, ma anche funzionali e gestionali, come disservizi legati all’operato dell’Azienda Area che di fatto pregiudica la qualità della vita.»

«Nonostante le molteplici segnalazioni pervenute, non si è arrivati ad una seppur parziale o accettabile soluzione e i cittadini segnalano continuamente diverse criticità e disservizi, I’esecuzione di interventi urgenti e non più differibili di manutenzione straordinaria, legati all’operato dell’Azienda regionale per I’edilizia abitativa popolare (Area) tra cui: condizioni di forte abbandono del patrimonio abitativo popolare – aggiunge Antonio Zedde -. Un numero considerevole degli abitanti in regime di equo canone quotidianamente segnala le condizioni di degrade in cui versano le unita abitative a loro assegnate e gestite da Area; attività manutentive di competenza dell’Azienda fortemente insufficienti; annosi ritardi nell’evasione delle pratiche amministrative riguardanti gli aventi diritto, con difficoltà per i cittadini di ottenere risposte tempestive e assistenza adeguata: in molti casi i ritardi e la mancanza dei doverosi riscontri, da parte degli uffici competent!, pregiudicano attività e diritti di vitale importanza per gli abitanti delle unita abitative popolari.»

«I suindicati disservizi e criticità sono stati ampiamente denunciati e trattati dalla stampa locale che ha evidenziato, a più riprese, le succitate problematiche legate alla mancata manutenzione, alla corretta gestione del patrimonio abitativo», sottolinea Antonio Zedde.

L’ordine del giorno, se verrà approvato, impegnerà il sindaco Mauro Usai alla sua trasmissione al presidente della Regione e all’assessore regionale dei Lavori pubblici per conoscere e chiedere: della gestione amministrativa dell’Azienda regionale per l’edilizia abitativa popolare (AREA); che nel comune di Iglesias venga garantita la disponibilità di un servizio tramite sportello dedicate ad accogliere le diverse esigenze del cittadino; e, infine, quali azioni ed interventi intendano intraprendere per verificare lo stato dell’arte dell’attività.

«Con questo ordine del giorno si vuole chiedere di avere l’opportunità che nel nostro Comune venga garantita la disponibilità di un servizio tramite sportello dedicato ad accogliere le diverse esigenze del cittadino, in modo da agevolare le persone anziane e le persone in situazioni di disabilità nel ricevere il giusto supporto senza essere costrette a recarsi nel comune di Carbonia – commenta Antonio Zedde -. Uno sportello in aggiunta a quello territoriale con la possibilità di offrire anche altri tipi di servizi, ad esempio, informazioni su come ottenere il contributo per l’affitto e su come farsi prendere in carico dai servizi sociali per avere la possibilità di un cambio di alloggio in seguito a situazioni di disagi abitativi di carattere strutturale e sociale.»