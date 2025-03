Il direttore provinciale e la direttrice dell’ufficio postale di Guspini hanno reso omaggio al cliente neocentenario Emilio Marrocu

È un giorno speciale per il paese di Guspini, comunità di 10.800 abitanti, nel Medio Campidano. Il signor Emilio Marrocu, infatti, ha festeggiato un secolo di vita lo scorso 1° marzo e nella giornata di oggi è stato ricevuto, presso il locale ufficio postale, del direttore provinciale di Cagliari e del Sud Sardegna Daniele Evangelisti e dalla direttrice della sede Carla Murgia.

Nel corso dell’incontro è stata consegnato al neocentenario un attestato con gli auguri per l’importante traguardo raggiunto, a suggello dell’affetto e della fiducia dimostrati verso l’azienda negli anni.

Al termine della piccola ma intensa “cerimonia”, il Signor Emilio ha ringraziato gli ospiti dando appuntamento a tutti per il prossimo anno con la classica formula in sardo “A s’annu chi benit!”.

«Essere qui, oggi, per rendere omaggio al signor Emilio Marrocu – ha commentato Daniele Evangelisti, responsabile provinciale – conferma la vicinanza di Poste Italiane alla comunità di Guspini. Celebrare, insieme al nostro affezionato cliente, un traguardo così importante ed al contempo ringraziarlo per l’affetto e la fiducia dimostrate negli anni, è fonte di grande soddisfazione. Il suo sostegno e la sua lealtà sono per noi motivo di grande orgoglio e un incentivo a proseguire al meglio con il nostro lavoro.»

Nato ad Arbus il 1° marzo 2025, padre di 3 figli, nonno di una nipote e bisnonno di un pronipote, ha lavorato come lattoniere presso il borgo minerario di Montevecchio. Dotato ancora di ottima vista, che gli consente di apporre le firme senza l’ausilio di occhiali, ha recentemente ricevuto dal ministero dei trasporti il rinnovo della patente. Affezionato cliente della sede di via Torino, ogni primo del mese, immancabilmente, vi si reca in autonomia per il ritiro del suo rateo pensionistico. Stimato da tutto il personale, è riconosciuto unanimemente, da tutti i suoi compaesani, come persona di buon carattere, di grande educazione e gentilezza.