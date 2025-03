Il piano energetico e l’emergenza dell’indotto al centro dei tavoli tecnici stamane al Mimit

Lo stato di avanzamento del Piano energetico e l’emergenza delle aziende dell’indotto del Sulcis sono stati al centro di due tavoli tecnici convocati al Mimit.

Durante la prima riunione è stato insediato al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sull’indotto delle imprese dell’area, con l’obiettivo di approfondirne la sostenibilità e le varie situazioni di criticità.

Nel prendere atto, in questa fase, della necessità di sostenere le aziende con gli ammortizzatori sociali necessari, è stata valutata l’opportunità di programmare le iniziative di adeguamento delle competenze dei lavoratori.

La Regione Sardegna, considerata la stretta competenza in materia di politiche attive e passive, ha garantito il proprio impegno in tal senso in stretto raccordo con il ministero del Lavoro, presente alla riunione.

Al contempo, il tavolo avvierà un monitoraggio della situazione delle aziende dell’indotto che, con i loro lavoratori, rappresentano un elemento strutturale per una ripartenza del settore. In ragione di ciò, e in considerazione dell’evoluzione dei tavoli di crisi dell’area che verranno riconvocati non appena emergeranno elementi di novità significativi, l’incontro è stato aggiornato al 23 aprile.

A seguire, come preannunciato dal ministro Adolfo Urso, si è tenuto il tavolo tecnico di aggiornamento tra Mimit, Regione Sardegna e Mase rispetto allo stato di avanzamento del nuovo piano energetico dell’isola, il cui impatto è determinante per il pieno rilancio delle attività industriali dell’area del Sulcis.

In subordine al raggiungimento dell’accordo che dovrebbe essere raggiunto per esplicito impegno tra le parti entro il 31 marzo 2025 tra il Mase e la Regione Sardegna in merito al nuovo piano energetico dell’isola, il ministro Adolfo Urso ha dato indicazione di convocare i tavoli di crisi di Eurallumina, Sider Alloys e Portovesme entro la prima metà del mese di aprile.