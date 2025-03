Il servizio dell’Università di Cagliari per consulenza, intermediazione e integrazione degli/le studenti/esse con disabilità, dislessia, altri D.S.A. e B.E.S.

Qualche giorno fa, a Cagliari, ho incontrato Silvia Vinci, funzionario tecnico presso il centro SIA (Servizi per l’Inclusione e l’Apprendimento). L’Università degli studi di Cagliari offre a titolo gratuito consulenza, intermediazione e integrazione per gli/le studenti/esse con disabilità, dislessia, altri D.S.A. e B.E.S. in attuazione delle leggi n° 17/1999 e n° 170/ 2010 e lo fa proprio attraverso il SIA, il cui coordinamento e monitoraggio di tutte le iniziative è affidato dal Rettore Francesco Mola alla professoressa Donatella R. Petretto. Ogni Ateneo, infatti, è tenuto a predisporre un servizio di tutorato specializzato che garantisca alle persone con disabilità il diritto allo studio attraverso la personalizzazione del percorso. Il servizio, a titolo gratuito, segue circa 1.300 utenti di cui 600 con disabilità, 600 con D.S.A. e 100 con B.E.S. e offre l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita. Sono presenti un ufficio centrale e uno per ogni Facoltà. Il personale riceve di persona, telefonicamente e tramite collegamento in videochiamata. La sede centrale riceve il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì dalle 13.30 alle 15.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Lo staff è formato dalla delegata del Rettore, dal funzionario tecnico psicologa, dal tutorato specializzato, psicologhe, pedagogista, esperte nella riabilitazione psichiatrica e si avvale della preziosa collaborazione di studentesse e studenti senior. Lo staff acquisisce la certificazione e, in base alla richiesta, in accordo con l’utente e con i docenti, individua una modalità confacente alla persona. Si tratta di prove equipollenti che valutano le stesse conoscenze e competenze personalizzate rispetto alle esigenze delle studentesse e degli studenti ma con modalità differenti. Le modalità possono essere: ambienti riservati, essere valutati per primi, in un ambiente riservato, o suddividendo il programma in più parti. Durante il percorso universitario si può avere aiuto nello studio, aiuto per prendere appunti, trasporto entro i 20 km (per studentesse e studenti con disabilità sensoriale e motoria) dispositivi e software per l’accessibilità forniti in comodato d’uso gratuito. A oggi questo servizio ha 24 anni di attività e non si contano i ragazzi e le ragazze che hanno potuto realizzare il sogno di laurearsi. Se interessati al servizio, scrivere una mail al seguente indirizzo tutor.sia@unica.it .