Incidente stradale sulla S.S. 130, all’altezza del km 37, sul posto i vigili del fuoco di Iglesias

I vigili del fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento di Iglesias, sono intervenuti intorno alle ore 12.10 sulla S.S. 130, all’altezza del km 37, per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto un’auto condotta da una donna di 35 anni, che ha perso il controllo della vettura che è uscita fuori strada e si è successivamente ribaltata.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione del veicolo, alla messa in sicurezza della scena e, con l’utilizzo di attrezzature idrauliche, all’estricazione dell’autista per poi affidarlo alle cure del personale sanitario che ne ha disposto il trasporto in ospedale mediante l’elisoccorso.

Sul posto, oltre alla squadra dei vigili del fuoco ed al personale sanitario, sono intervenute anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.