Francesca Ghirra (Progressisti): «Glencore e Mimit riferiscano sul progetto litio»

La Commissione Europea ha adottato un elenco di 47 progetti strategici per potenziare le capacità nazionali di materie prime strategiche, in modo da rafforzare la filiera europea delle materie prime e diversificare le fonti di approvvigionamento. Di questi progetti, 4 sono di società con sede in Italia, tutti nel riciclo. Tra questi è presente il progetto sul litio di qualità per le batterie che la Glencore avrebbe intenzione di realizzare nel sito di Portovesme, in Sardegna.

La deputata Francesca Ghirra ha chiesto che il ministro Adolfo Urso e i rappresentanti della Glencore siano auditi quanto prima in X Commissione.

«Nelle ultime occasioni in cui è stato possibile chiedere notizie sul destino della Portovesme srl al ministro Adolfo Urso ci è stato risposto che un nuovo player era interessato a rilevare la produzione della linea zinco, ma che nulla si sapeva del progetto litio all’esame della Commissione europea – ha dichiarato la deputata Francesca Ghirra -. Non abbiamo pertanto avuto modo di conoscere quale sia la natura del progetto, le sue ricadute occupazionali e come sarà garantita la salvaguardia dell’ambiente e della salute.»

«Anche alla luce delle preoccupazioni manifestate dal sindaco di Portoscuso, ho chiesto al presidente della X Commissione della Camera di audire quanto prima il Ministro e i rappresentanti della Glenclore perché ci sia illustrato il progetto, le sue ricadute occupazionali e le tutele previste per la salute e l’ambiente, ottenendo una risposta positiva da parte di Gusmeroli – conclude Francesca Ghirra -. Continueremo a incalzare il Governo perché gli accordi presi siano rispettati e perché tutti i livelli istituzionali, oltre le parti sociali, siano messi nelle condizioni di conoscere le prospettive della fabbrica e adottare le azioni conseguenti.»