La segreteria FP CGIL SSO ha organizzato per venerdì 28 marzo un sit-in di fronte alla sede della De Vizia Transfer spa, in via Nazionale, zona Pip, a Carbonia

La segreteria FP CGIL SSO ha organizzato per venerdì 28 marzo 2025, dalle ore 10.00 alle 0re 12.00, un sit-in che si terrà di fronte alla sede della De Vizia Transfer spa, in via Nazionale, zona Pip, a Carbonia, nell’ambito della vertenza che ha portato all’attivazione dello stato di agitazione.

Monica Secci e Salvatore Caddeo, segretari della FP CGIL SSO, denunciano la mancata applicazione degli accordi aziendali; discriminazione tra lavoratori e atti persecutori e vessatori nei confronti dei lavoratori iscritti; il reiterato tentativo di demansionamento per ragioni personalistiche nei confronti di un iscritto; varie contestazioni disciplinari indirizzate ai nostri iscritti per futili motivi; preclusione alla crescita professionale degli iscritti alla FP CGIL; la negazione delle ferie estive con motivazioni generiche a danno di un dirigente sindacale nonostante sia in essere un regolamento sottoscritto dall’azienda per la gestione ferie estive; la violazione del decreto leg.vo 81/2008; la violazione della privacy dati sensibili sulla salute di un dirigente sindacale territoriale.

Alla manifestazione che si svolgerà nel rispetto della norme vigenti è prevista la partecipazione di circa 30/50 persone.