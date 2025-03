ll 50° della prima partita del GS Barbusi giocata il 16 marzo 1975

16 marzo 1975: esattamente 50 anni fa il Gruppo Sportivo Barbusi disputò la sua prima partita ufficiale. Il suo primo allenatore è stato Stelvio Marchionni, il suo primo presidente Giovanni Piras.

Il Gruppo Sportivo Barbusi venne fondato alla fine dell’anno 1974, grazie alla passione di Giovanni Piras che riuscì con il suo entusiasmo, a coinvolgere nel progetto sportivo un intero paese. Le condizioni economiche, così come anche oggi a distanza di 50 anni, non erano certamente delle migliori ma la voglia di fare e l’ingegno di tutte le persone che il presidente riuscì a coinvolgere, consentirono di sopperire a questa mancanza.

Giovanni Piras venne eletto nel monolocale di ziu Licheddu, dopo un testa a testa con Gianfranco Sanna, che era sostenuto dal gruppo di Genna Corriga e Is Perdas. Al neo presidente si affiancarono i dirigenti Gianfranco Sanna (vice presidente), Walter Cau (segretario), Mario Caddeo (cassiere), Stelvio Marchionni (allenatore), Rino Cani (factotum), Armando Mascia ed Eugenio Sanna (collaboratori tecnici), Virgilio Dessi, Ignazio Piras ed Andrea Miali (dirigenti accompagnatori ufficiali).

Le reti delle due porte vennero acquistate da Licu Sedda nel periodo in cui i giovani di Barbusi partecipavano alla Coppa Masciarelli. Le reti, realizzate in spago, vennero restaurate da Pasquale Olivieri che dall’isola della Maddalena si trasferì a Barbusi. L’attrezzo per tracciare il campo venne ricavato da una vecchia carriola da Rino Cani che lo battezzò con il nome di “Su Carrucciu”.

La prima partita venne disputata a Domusovas contro la squadra della Junior Santos, il 16 marzo 1975 e terminò con il risultato di 2-1 per i padroni di casa.

La prima formazione del GS Barbusi: Pani, Piras, Scotto, Matteu, Pilloni, Miali, Sabiu, Angioni, Sanna, Serra, Desogus. Allenatore Stelvio Marchionni.

In quell’anno il Gruppo Sportivo Barbusi vinse la Coppa disciplina, un trofeo per il quale andava orgoglioso il presidente Giovanni Piras, ricevuta per i valori morali e sportivi in cui credeva tanto.