Brillanti risultati per gli atleti dell’UC Guspini nel week end ciclistico

Domenica 13 aprile si è svolto il 5* Memorial Guido Saba per amatori, organizzato dalla locale Unione Ciclistica, su un percorso di ben 75 km, attraversando le zone più belle e incontaminate del territorio, con notevole partecipazione di atleti provenienti dalle varie località dell’isola. All’arrivo posto all’altezza di via Marconi, fronte bar Ajo ai giardini, hanno tagliato il traguardo gli under 23 dell’UC Guspini, Mauro Deriu e Nicola Olla, rispettivamente in prima e terza posizione.

Ha partecipato alle premiazioni il presidente regionale FCI Stefano Dessì, e hanno assicurato il loro supporto e collaborazione la stazione carabinieri di Guspini, il Comando di Polizia locale del comune di Guspini, la Protezione civile di Pabillonis, i volontari e genitori degli atleti, le attività produttive che sostengono gli organizzatori ad ogni gara.

Con le categorie agonistiche l’UC Guspini è stato presente al 18° Trofeo MG Tuning organizzato dalla S.C. Monteponi, su un percorso di km 2,200 da ripetersi 12 volte, interamente pianeggiante si son date battaglia le categorie esordienti e donne allieve. Hanno concluso la gara, l’esordiente 1° anno Gianni Olmo in 9ª, e l’esordiente 2° anno Davide Petza in 10ª posizione.

Gara promiscua allievi – juniores km raddoppiato.

Gli allievi concludono la gara rispettivamente

al 1° posto con Nicola Giorri

2° Gabriele Marrocu

4° Edoardo Mocci

11° Alessio Lampis

14° Leonardo Onida

Non ha terminato la gara Tommaso Urracci, a causa di un guasto meccanico.