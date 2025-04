EuroChallenge OpenSkiff a Calasetta – Prima giornata nel segno del sole e della brezza

È partita con grande energia la prima tappa dell’Euro Challenge OpenSkiff, valida anche come seconda regata nazionale della stagione per la classe OpenSkiff in Italia. Un evento che coniuga sport, natura e spirito internazionale, con la partecipazione di 122 giovani velisti, suddivisi tra 37 Under 13 e 85 Under 17, provenienti da Italia, Svizzera, Polonia e Ungheria.

Il rigoglioso di Calasetta, rinvigorito dalle recenti piogge, ha fatto da cornice a una giornata illuminata dal sole e resa vivace da una brezza medio-leggera, condizioni ideali per disputare le tre prove previste paesaggio in programma. La corrente piuttosto forte ha reso però le partenze molto tecniche e impegnative, costringendo il Comitato di Regata, dopo diversi richiami generali, a ricorrere alla bandiera nera. Una scelta necessaria che ha portato a numerose squalifiche per partenza anticipata (BFD), penalizzando diversi atleti sin dalle prime battute e condizionando quindi l’intera giornata.

Nella categoria Under 13, la classifica resta ancora molto aperta, con i primi cinque atleti piuttosto vicini tra loro. In testa Davide De Felice, portacolori del CN Posillipo, grazie a una progressione di risultati (parziali 6-3-1); alle sue spalle Gabriele Lizzulli del CN Argentario ha realizzato un quarto, un settimo e un secondo posto, mentre il polacco Sowa occupa la terza posizione provvisoria (5-5-4). Tra le ragazze Under 13, ottimo risultato per Gaia Sabbatino, atleta della LNI Sulcis, che ha concluso la giornata, anche con un secondo posto assoluto, come migliore parziale.

Tra gli Under 17, con 85 atleti al via, spicca il dominio di Sviatoslav Yasnolobov, giovane talento del CN Rimini, che ha aperto la serie con un secondo posto seguito da due vittorie nette. Alle sue spalle, la trentina Aurora Milanese, del Circolo Vela Arco, non solo si è portata in seconda posizione (3-2-7), ma è anche prima nella classifica femminile. Terzo provvisorio il polacco Sitko, anche lui regolare nei risultati (8-3-3).

L’evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana del Sulcis, realtà da sempre attiva nella promozione della vela tra i giovani, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del comune di Calasetta. Fondamentale anche la collaborazione del Marina di Calasetta e il supporto delle classi OpenSkiff italiana e internazionale, entrambe impegnate nella crescita di una disciplina giovane, divertente e dinamica. A rendere l’atmosfera ancora più speciale è la presenza di numerose famiglie, che hanno scelto di accompagnare i propri ragazzi in Sardegna durante le vacanze pasquali, trasformando questo appuntamento sportivo in un’occasione di festa, condivisione e scoperta del territorio.

Domani si torna in acqua per una nuova giornata di regate, con altre tre prove previste a partire dalle ore 11.

Classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/11360/event

Album fotografico: https://photos.app.goo.gl/a9YdYnLbzeCosEXN8