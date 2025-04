GiroSardegna 2025: spunta anche il nome di un “sardo”. Parente (SC Cagliari) secondo nel MedioGiro

Ottantuno chilometri, 65 di gara effettiva, ma nessun stravolgimento della classifica. E’ andata in archivio senza particolari sussulti, ma con il consueto contagioso entusiasmo, la quarta tappa del GiroSardegna, la corsa a tappa di scena sulle strade del nord est dell’isola fino al prossimo 1 maggio.

La “Verso Olbia” è stata per i 400 corridori al via un impegno con difficoltà altimetriche non esagerate, dove in tanti hanno avuto la possibilità di rientrare più volte nel gruppo. Dopo lo schieramento di partenza, nello spazio antistante l’Hotel Janna’e Sole, i due gruppi del Gran Giro e del Medio Giro, sono partiti separati da 15′ verso il primo attraversamento: 16,5 km da vivere in maniera cicloturistica per riuscire a godere, per una volta, di ciò che circonda la bicicletta. Dal bivio di Capo Coda Cavallo è stata però da subito gara vera con gruppi a lungo compatti e risultati finali venuti allo scoperto soltanto nei km conclusivi della sfida.

Nel Mediogiro maschile il primo a tagliare il traguardo, in una volata che ha fatto faticare anche il chip della Kronoservice, è stato Daniel Pellegrinelli. Il successo del portacolori della TCT ha permesso di proteggere il suo compagno di squadra e leader generale del Giro Luca Boschini. Per Leonardo Mona (Rodman Team) un ottimo secondo posto che permette di avvicinarsi ai 40” di ritardo.

Podio ritornato “all’ antica” nel Mediogiro femminile, dove Antigone, costantemente nel secondo gruppo tutto al maschile della corsa, ha accumulato altri 3′ di vantaggio su Dana Wagner.

La notizia di giornata è stata però l’orgoglio tutto “sardo” nel Gran Giro Maschile. Il ritorno alla vittoria, scontata, di Purbrook, è infatti colorata dal nome del suo inseguitore: Umberto Parente. Il campano, residente da tempo nell’isola e tesserato per la SC Cagliari, ieri aveva tentato la fuga e oggi ha conquistato, con merito, il secondo gradino del podio davanti a un altro big, Franz Wieser. Nell’economia del Giro, a parte il ritorno sul podio di Bruno Sanetti, Purbrook ha guadagnato altri due secondi sull’inseguitore. Sarà dunque braccio di ferro a due, sino alla fine, con Franz Wieser per la vittoria finale.

Podio perfettamente immutato, infine (e con esso la classifica generale) nel Gran Giro Femminile. Qui, però, è dovuto anche un plauso alle inseguitrici Mara Manfredi e Katya Bernev, capaci, contro l’inesauribile motore di Annalisa Prato, di enorme tenacia sui pedali, utile ad accorciare, in maniera decisa rispetto alle scorse giornate, i tempi di arrivo al traguardo.

Quinta tappa. La quinta fatica, in programma domani, porta il nome di “Monti e Lago dell’Interno”. Dalle ore 9.00 il gruppo sarà impegnato sugli 86,23 km (Medio Giro) e 102,75 km (Gran Giro). Ancora una volta i 400 temerari saranno confortati, nelle loro fatiche, da uno scenario vario , che si sviluppa all’interno dell’isola e in strade senza traffico. Sarà una delle tappe decisive del GiroSardegna?

Ordine d’arrivo:

MedioGiro maschile: 1. Daniel Pellegrinelli (TCT) in 1h26124”; 2. Leonardo Mona (ASD Rodman Team ) + 1”’;3. Gregory Durando (Terra Team) + 501”’.

MedioGiro femminile:

1. Payne Antigone (USA, ASD Sanetti Sport Grisu) in 1h27’43”; 2. Dana Wagner (GER, TV Bad Orb) + 3’44”; 3. Paula Van Baar (OLA, Beat Cycling Club) + 7’31”.

GranGiro maschile:

1. Barnabas Purbrook (UNI, Sigma Sports) in 1h24’06”; 2. Umberto Parente (SC Cagliari) + 1”990”’; 3. Franz Wieser (Rodes Val Baia Raiffeisen) +2”447”’.

GranGiro femminile:

1. Annalisa Prato (ITA, Officine Mattio) in 1h30’28”; 2. Mara Manfredi (MG-KVis Olmo Promotech) + 1’34””; 3. Katja Berney (SVI, ASD Mare e Monti) 5’14”.

Classifica generale:

MedioGiro maschile: 1. Luca Boschini (TCT) in 6h18’01”; 2. Stefano Arigoni (TCT) + 32”; 3. Leonardo Mona (ASD Rodman Team) + 40”; 4. Gregory Durando (Terra Team) + 54”; 5. Daniel Pellegrinelli (TCT) + 1’16”.

MedioGiro femminile: 1. Payne Antigone (FRA, ASD Sanetti Sport Grisu) in 6h44’04”’; 2. Dana Wagner (GER, TV Bad Orb) + 14’53”; 3. Paula Van Baar (OLA, Beat Cycling Club) + 31’44”; 4. Sandra Hohl (Cycling Team Ost) + 33’28” 5. Larissa Drysdale (Team Bela) + 35’19”.

GranGiro maschile: 1. Barnabas Purbrook (UNI, Sigma Sports) in 7h43’34”; 2. Franz Wieser (Rodes Val Baia Raiffeisen) + 41”; 3. Bruno Sanetti (ITA, Sanetti Sport Grisù) + 4’35”. 4. . Marco Van Schijndel (Coers Cycling Club) + 5’22”; 5. Boris Hueber (SVI Asd Mare e Monti) + 5’37”.

GranGiro femminile: 1. Annalisa Prato (ITA, Offine Mattio) in 8h11’11”; 2. Mara Manfredi (MG-KVis Olmo Promotech) + 28’34”; 3. Katja Berney (ASD Mare e Monti) + 32’46”; 4. Stephanie Gross (VC Vincennes) + 38’05”; 5. Rossella Diezzo (Sirino Bike Team) + 52’50”.

Tutti i risultati sono disponibili su www.kronoservice.com.