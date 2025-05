Boschini, Wieser, Antigone e Prato, ecco il poker d’assi del GiroSardegna 2025

Serviva l’acuto decisivo ed è arrivato. Il tedesco Franz Wieser taglia per primo il traguardo del GranGiro in 1h17’19” e chiude a braccia alzate l’edizione 2025 del GiroSardegna.

Una calda giornata di sole, mille sorrisi, le medaglie da finisher distribuite a caldo agli oltre 400 partecipanti sono stati i – già nostalgici – atti conclusivi della kermesse organizzata dalla Mari&Monti di Tonino Scarpitti.

Un’edizione scoppiettante, che sulle strade del nord est della Sardegna ha visto trionfare nel MedioGiro maschile Luca Bioschini, autore quest’oggi di una nuova prova in controllo, ben coadiuvato dal lavoro in team della sua TCT, abile a proteggere il suo condottiero, capace di strappare anche due prestigiosi primi posti in questa lunga settimana di gare. Il team bergamasco chiude con un dominio assoluto, mettendo sul podio tre dei quattro corridori al via lo scorso 25 aprile.

E’ stata invece, una gara a due velocità, nel MedioGiro femminile, quella di Payne Antigone. La forte atleta americana, mette in bacheca l’ennesimo successo della rassegna, festeggiando in Sardegna, nella maniera migliore, l’anniversario di matrimonio con il suo “personale gregario” e compagno di mille avventure, il belga Michel Heydens.

Nel GranGiro maschile, come detto, il successo finale è tutto di marca tedesca. Dopo aver agguantato la maglia da leader nella penultima tappa, Franz Wieser ha chiuso la pratica con una prova sontuosa sui tornanti, legittimando il successo finale davanti allo svizzero Joel Karlen.

Servirà il pallottoliere, ad Annalisa Prato, per misurare i successi di tappa nel GranGiro femminile, ma soprattutto le edizioni vittoriose della kermesse. L’inesauribile portacolori della Officine Mattio ha chiuso ancora con un successo, concedendo alla compagna di battaglia Mara Manfredi un prestigioso successo di tappa che fa onore ai sentimenti di rispetto e amicizia reciproci.

Oggi, primo maggio, scorrono dunque i titoli di coda su una kermesse capace di regalare interessanti spunti agonistici ma soprattutto magici momenti di amicizia e condivisione. Qualche dato per il bene della Sardegna: 700 corridori al via, 1.000 presenze in hotel in bassa stagione e tanta voglia – per tutti – di tornare, magari per scoprire nuove spiagge, nuovi mari, nuove millenarie tradizioni.

La freccia è però già puntata dritta all’obiettivo. Tra 12 mesi andrà in scena la trentesima edizione. Conoscendo l’organizzazione, sarà quella delle mille, e una, sorprese.

Ordine d’arrivo ultima tappa.

MedioGiro maschile: 1. Jeremy Beadi (Terra Team) in 1h20’33”; 2. Bruce Blondel (Terra Team) +1’04”488”’; 3. Corrado Boschini

(Team MBH) + 1’04”979.

MedioGiro femminile: 1. Payne Antigone (FRA, ASD Sanetti Sport Grisu) in 1h29’35”; 2. Dana Wagner (GER, TV Bad Orb) +

50”742””; 3. Roberta Larghi (ASD Randagi Prealpini)+ 1’32”742”’.

GranGiro maschile: 1. Franz Wieser (Rodes Val Baia Raiffeisen) +1’h17’19”; 2. Joel Karlen (SVI, Cycling Team) + 37”503”’; 3. Mar-

co Van Schijndel (Coers Cycling Club) + 1’57”504”’.

GranGiro femminile: 1. Mara Manfredi (MG-KVis Olmo Promotech) in 1h24’07”; 2. Annalisa Prato (ITA, Officine Mattio) + 999”’; 3. Katja Berney (SVI, ASD Mare e Monti) 2’31”254.

Classifica generale

MedioGiro maschile: 1. Luca Boschini (TCT) in 10h10’53”; 2. Stefano Arigoni (TCT) + 1’13”; 3. 5. Daniel Pellegrinelli (TCT) +

1’24”; 5. 3. Leonardo Mona (ASD Rodman Team) + 2’35”; 5. Jeremy Beady (Terra Team) + 6’39”.

MedioGiro femminile: 1. Payne Antigone (FRA, ASD Sanetti Sport Grisu) in 10h52’06””’; 2. Dana Wagner (GER, TV Bad Orb) + 21’26”; 3. Paula Van Baar (OLA, Beat Cycling Club) + 48’05”; 4. Felicitas Bihlmeier + 52’18”; Sandra Hohl (Cycling Team Ost) + 54’24”.

GranGiro maschile:

1. Franz Wieser (Rodes Val Baia Raiffeisen) in 11h49’25”; 2. Barnabas Purbrook (UNI, Sigma Sports) + 3’26”; 3. Massimiliano Lelli (ASD Max Lelli) + 8’28”; 4. Alessio Catalani (Zero Watt Cicli Montanini) + 9’45”; 5. Marco Van Schijndel (Coers Cycling Club) + 12’49”.

GranGiro femminile: 1. Annalisa Prato (ITA, Offine Mattio) in 12h34’22”; 2. Mara Manfredi (MG-KVis Olmo Promotech) + 35’17”; 3. Katja Berney (ASD Mare e Monti) + 42’13”; 4. Stephanie Gross (VC Vincennes) + 58’05”; 5. Maria Cristina Prati (Team del Capitano) + 1h2054”.

Tutti i risultati sono disponibili su www.kronoservice.com .