Giuseppe Masala (Fsm Cisl Sulcis Iglesiente): «Il 1° Maggio nel Sulcis Iglesiente ormai non è più la Festa del lavoro, ma quasi una commemorazione funebre»

«Il 1° Maggio nel Sulcis Iglesiente ormai non è più la Festa del lavoro, ma quasi una commemorazione funebre. Nel silenzio, se non nell’indifferenza, stiamo assistendo ad un lento inesorabile declino del tessuto industriale ed economico, al quale si oppongono solo i lavoratori.»

Lo afferma con amarezza il segretario territoriale della Fsm Cisl, Giuseppe Masala, alla vigilia delle celebrazioni per la Festa del Lavoro. Partendo dalla Sider Alloys, Giuseppe Masala passa in rassegna le principali vertenze aperte: «Dopo il tavolo ministeriale – ricorda Giuseppe Masala – sono emerse tutte le incongruenze rispetto al rilancio dello stabilimento. Le attività sono ancora bloccate a causa della sospensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, allo stato attuale, l’azienda non ha messo in campo l’attività di bonifica per sbloccarla e far rientrare i lavoratori attualmente in cassaintegrazione, in scadenza il prossimo 4 maggio. Nell’ultimo tavolo ministeriale – aggiunge Giuseppe Masala – non abbiamo avuto nessuna risposta da parte dell’azienda per dare garanzia occupazionale ai 60 lavoratori di Sider Alloys e GMS. Su Eurallumina siamo ancora in attesa della firma del Dpcm sbloccare la ripresa e avviare quel processo che porti, per esempio, a sviluppare iniziative legate alla cantieristica nautica. Sul fronte della Portovesme srl siamo fermi alle dichiarazioni del ministro Urso del 27 dicembre scorso, quando assicurò che le produzioni dello zinco sono strategiche per il Paese. Allo stato attuale, però, tutte le attività sono al minimo, lavora circa il 20% degli operai e tutte le aziende hanno aperto la cassa integrazione. Per quanto riguarda Enel, le risposte che attendiamo sono legate alla decarbonizzazione, ma attendiamo di capire quali politiche industriali si vogliono mettere in atto nel nostro polo industriale.»

Un quadro cupo, per la Fsm, che ribadisce come «i tavoli tecnici di confronto non hanno portato alcun risultato, tutte le vertenze sono aperte: è indispensabile una presa di posizione reale e concreta da parte della politica nazionale e regionale, un impegno non solo sulla carta per creare le condizioni per la salvaguardia occupazionale e produttiva di un intero territorio e per la stessa sopravvivenza del Sulcis Iglesiente».

Il segretario della Fsm Cis, infine, richiama il tema della sicurezza sul lavoro: «Ancora oggi per molte aziende la sicurezza e la formazione continuano ad essere percepite come costi, anziché come investimenti fondamentali per la tutela della vita umana. È urgente un profondo cambiamento culturale: la sicurezza deve diventare parte integrante del lavoro quotidiano, non è accettabile morire per lavorare».