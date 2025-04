Il grande cuore del Sulcis sostiene la popolazione di un quartiere di Mombasa, in Kenia, con straordinarie iniziative di volontariato

Da oltre 30 anni tutta la comunità di Sant’Anna Arresi collabora con piccoli progetti di sviluppo in paesi dell’Africa e dell’America Latina. Nel 1993, con l’arrivo nella parrocchia del paese di don Pietro Piras, ex missionario, con un’esperienza di cinque anni a Nanyuki, cittadina situata sul monte Kenya, è iniziata una neravigliosa iniziativa di solidarietà.

Don Pietro Piras ha fondato l’associazione di volontariato “Cooperazione internazionale America Latina Onlus”, coinvolgendo molti giovani e adulti in concrete iniziative di fraternità nelle periferie più dolorose del pianeta. Sono state tappe fondamentali Calcutta, Polovinnoje in Siberia, Anapolis in Brasile, Embidir in Etiopia, Lokomasama e Ma-King in Sierra Leone, Camp Garba in Kenya.

La pandemia da Covid-19 ha inevitabilmente rallentato l’impegno dell’associazione di volontariato, fino alla dolorosa scelta di “spegnere”… la Onlus, per continuare ad operare con lo stesso entusiasmo come “Comunità Cristiana” e “Parrocchia di Sant’Anna”.

Ancora oggi tanti bambini sono adottati a distanza per l’aiuto disinteressato e continuo che viene testimoniato da tante famiglie del territorio del Sulcis Iglesiente. Un sacerdote della diocesi di Ales invia ogni anno la sua generosa offerta che consente di continuare con lo stesso entusiasmo di ieri, sia con l’adozione a distanza di tanti bambini, sia nella realizzazione di piccoli progetti di sviluppo. Nel 2024 il volontario di Iglesias Beppe Domeniconi ha realizzato a Chani quartiere alla periferia di Mombasa, in Kenia. un’ampia cucina per una scuola elementare di 250 bambini, dove dovevano ancora cucinare all’aperto, accendendo il fuoco in mezzo alle tradizionali “3 Pietre”. Lo stesso volontario, nel mese di febbraio scorso, ha voluto completare l’opera, trasferendosi a Mombasa per costruirvi un “pollaio” a regola d’arte! I bambini, infatti, non hanno bisogno solo di computer e di materiale didattico. I polli e le uova occorrono, in questa periferia del mondo, per mandare avanti felici e contenti, maestri e alunni.

Per l’anno prossimo è stato progettato un calendario, la cui distribuzione e vendita permetterà di raccogliere i fondi per l’acquisto di due grandi cucine da 300m litri, che possano soddisfare le esigenze della mensa della scuola.