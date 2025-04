Il personale del Parco Geominerario ha ottenuto la certificazione di Esecutore di Basic Life Support Defibrillation per non sanitari. Dotazione di un dispositivo defibrillatore

Il personale del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna ha completato il corso di Cardioprotezione BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) sia per gli adulti che per i bambini.

Il corso, fondamentale per la gestione della catena della sopravvivenza in attesa dell’arrivo del personale sanitario di urgenza-emergenza medica, ha inteso illustrare e preparare circa le modalità di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso, soffocamento o altre emergenze.

L’Ente ha altresì provveduto a dotarsi di un dispositivo defibrillatore, disponibile negli uffici presso le ex Officine della Grande Miniera di Serbariu a Carbonia.

«Considerato l’alto numero di turisti che ogni anno visitano il complesso museale di Serbariu, assicurare una garanzia di intervento precoce in caso di Arresto Cardiaco Improvviso è una priorità», sottolinea Fabrizio Atzori, direttore del Parco Geominerario.

«La formazione del personale è fondamentale perché sono ormai numerosi gli eventi Outdoor quali Trekking e Biking che si tengono in tutta la Sardegna, spesso abbinati alla visita di beni minerari – precisa il direttore -. Lavorare in sicurezza, garantendo nello stesso tempo interventi rapidi ed efficaci in caso di necessità, sono principi non più eludibili.»

Nella foto di copertina il nuovo dispositivo defibrillatore acquisito dal Parco Geominerario

Nelle altre due foto prove pratiche durante il corso di Cardioprotezione BLSD tenutosi a Carbonia presso gli uffici dell’Ente.