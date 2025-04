La domenica ciclistica è sulle strade del Sud Sardegna

Consueto ricco week end per gli amanti isolani della bicicletta. Quelli di tutte le età saranno di scena domenica a Guspini. Qui, con l’organizzazione della locale Unione Ciclistica va in scena il trofeo cittadino, 5° Memorial in ricordo di Guido Saba. Si correrà per 75 km in direzione Pabillonis, Oristano, Santadi, Torre dei Corsari, Montevecchio per fare rientro a Guspini. Partenza alle ore 10,15 da via Saba.

Il 18° Trofeo MG Tuning di Iglesias sarà invece la seconda fatica del circuito Challenge MB Sport per Juniores, Allievi ed Esordienti. La domenica ciclistica sarà organizzata dalla SC Monteponi di Luigi Mascia e si articolerà come da formula, in due gare. I primi a contendersi il successo (alle 9,30) saranno gli Esordienti di 1° e 2° anno. Per loro, partenza da via Andromeda e lunghe pedalate sul circuito cittadino di 2,2 km da percorrere 12 volte per un totale di 26,4 km. Saranno invece 23 i giri previsti (50,6 i km complessivi) per la gara riservata ad Allievi e Juniores, con partenza fissata per le ore 10,45.

La domenica dei Giovanissimi si consumerà, infine, a Sarroch. Qui il Veloclub ha organizzato, con la consueta energia, il Campionato Regionale Giovanissimi 1ª prova Gimkana e Primi Sprint. La gara si svolgerà all’interno del ciclodromo comunale. Inizio delle prove di abilità, per tutte le categorie, fissato per le ore 10.00.