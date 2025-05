A Carbonia sono iniziati i lavori per l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione nell’ufficio postala di piazza Rinascita

Sono iniziati oggi presso la sede dell’ufficio postale di piazza Rinascita, a Carbonia, i lavori per l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione in grado di ottimizzare il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale.

L’intervento si inserisce nell’ambito degli investimenti aziendali orientati al rispetto dell’ambiente e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutte le sedi aziendali.

I lavori, salvo imprevisti, termineranno il 30 maggio e durante l’intero periodo delle opere per la realizzazione dell’impianto Poste Italiane garantirà alla clientela della sede di piazza Rinascita la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di via Dalmazia, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di via Dalmazia è dotato anche di ATM Postamat presso il quale oltre ai prelievi possono essere effettuate anche numerose altre operazioni in automatico come, ad esempio, il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche.

L’Azienda ricorda che, nel territorio del comune di Carbonia, sono disponibili anche le sedi di Serbariu, via Santa Caterina 72, Bacu Abis, via Officina elettrica 6, e Cortoghiana, via Guglielmo Grandiacquet 9, aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.