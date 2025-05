Accordo di negoziazione sociale tra il comune di Carloforte, CGIL Sardegna Sud Occidentale e SPI CGIL Sardegna Sud Occidentale

Ieri l’Amministrazione comunale di Carloforte, rappresentata dal sindaco Stefano Rombi e della vice sindaca Elisabetta Di Bernardo, e i rappresentanti della CGIL Sardegna Sud Occidentale e S.P.I. CGIL Sardegna Sud Occidentale, hanno sottoscritto un accordo dii negoziazione sociale.

Il confronto fra l’Amministrazione comunale e la CGIL ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e la negoziazione sociale è uno strumento importante per rispondere ai bisogni delle persone in una prospettiva universalistica e solidale.

«In una società in cui i bisogni sono sempre più complessi, le organizzazioni sindacali e le Amministrazioni comunali sentono l’esigenza di concorrere alla promozione di interventi di protezione e promozione sociale – sostengono il sindaco Stefano Rombi e la vice sindaca Elisabetta Di Bernardo -. Dentro questo quadro, l’Amministrazione comunale di Carloforte e le organizzazioni sindacali sottoscriventi propongono misure ed interventi condivisi finalizzati a prevenire e contrastare le attuali e molteplici forme di fragilità: economica, educativa, relazionale, sanitaria.»

Le aree di intervento considerate sono: Tutela del reddito delle persone, Anziani e persone vulnerabili, Famiglia, Sanità, Casa e Sevizi alla persona. L’accordo verrà inoltrato alle altre confederazioni sindacali e ai sindacati dei pensionati, non presenti alla data di sottoscrizione dell’accordo, affinché possano anch’essi esprimere la propria adesione.

Le parti si sono impegnate per un monitoraggio periodico, al fine di verificare lo stato di attuazione dell’accordo in oggetto.