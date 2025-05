Cresce l’attesa per l’evento clou della rassegna “I Concerti di Primavera” firmata dall’associazione Anton Stadler

Dopo il grande successo del primo appuntamento, entrano nel vivo I Concerti di Primavera, rassegna fotografica realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia.

Il secondo e ultimo appuntamento del mese di maggio rappresenta l’evento clou della rassegna in programma domenica 18 maggio, quando sul palco del Teatro Elettra (sempre alle 19.30), salirà il duo formato dal prestigioso pianista e uno dei massimi esponenti della scuola pianistica partenopea, Francesco Nicolosi e dalla voce narrante di Stefano Valanzuolo che daranno vita allo straordinario spettacolo “La musica miracolosa” . Nella sublime carriera di Nicolosi, il 1980 è sicuramente un anno importante con due Premi che segneranno il suo destino artistico: quello al Concorso Pianistico Internazionale di Santander e ‐ soprattutto ‐ la vittoria al Concorso Internazionale d’Esecuzione Musicale di Ginevra che dà inizio a una carriera internazionale che lo consacra come uno dei pianisti più interessanti della sua generazione.

“La Musica Miracolosa” racconta attraverso note e parole, l’incredibile storia di resistenza e speranza del pianista polacco Władysław Szpilman, sopravvissuto all’Olocausto, (grazie al suo amore grande per la musica, il pianoforte, Chopin e per la vita) dove, dei 450mila ebrei rinchiusi dai tedeschi, dopo l’invasione del 1939, si salvarono in ventimila. Władysław Szpilman fu tra questi, unico superstite della propria famiglia. La vicenda tragica ha avuto anche una risonanza mondiale grazie al famoso film di Roman Polanski “Il pianista” e le musiche di Federich Chopin come Colonna Sonora.

I presenti saranno travolti in un racconto musicale e parlato che li condurrà in alcuni momenti a ricostruire la storia di Szpilman, la sua vita prima e dopo la prigionia in altri ad evocare i quadri più iconici e struggenti del film di Polanski.