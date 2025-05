Carloforte protagonista al “Clean Energy for EU Islands Forum 2025”

Il comune di Carloforte ha partecipato al “Clean Energy for EU Islands Forum 2025”, tenutosi quest’anno a São Miguel nelle Azzorre (Portogallo), il 14 e 15 maggio. Si tratta dell’evento annuale organizzato dal Segretariato europeo per l’energia pulita nelle isole, che riunisce istituzioni europee, isole pioniere e “isole follower” per fare il punto sulle iniziative di transizione energetica nei contesti insulari.

Ne hanno dato notizia l’assessore alle Politiche energetiche Gianluigi Penco e il sindaco di Carloforte Stefano Rombi.

Carloforte fa parte delle isole pioniere del progetto, grazie alla selezione ottenuta nel 2023 nell’ambito di un bando europeo che ha garantito al Comune il supporto tecnico del Segretariato per sviluppare strategie di decarbonizzazione e transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Durante il Forum – che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali come Jean Cornillie, direttore del progetto CE4EUI, e Alejandro Ulzurrun De Asanza Y Munoz, capo unità per i consumatori, le iniziative locali e la Just Transition della Direzione Generale Energia della Commissione Europea – il Comune è stato invitato a presentare la situazione energeticadell’isola di San Pietro.

Un momento importante per condividere con gli altri partner europei i risultati raggiunti, ma anche per evidenziare le criticità ancora da affrontare e le soluzioni in corso. Un’occasione di confronto e crescita, che conferma il ruolo attivo di Carloforte nel panorama delle isole europee impegnate nella transizione ecologica.

Già lo scorso aprile, Carloforte aveva ospitato uno dei workshop preparatori, interamente finanziati dal Segretariato, che ha coinvolto istituzioni, esperti e comunità locali nella definizione di obiettivi concreti e condivisi per un futuro energetico più pulito e sostenibile.