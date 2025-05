Cala Domestica ancora senza segnale telefonico: il sindaco di Buggerru esprime forte preoccupazione

«È inaccettabile che anche quest’estate Cala Domestica resti senza copertura telefonica». Il sindaco Laura Cappelli interviene con toni duri dopo aver preso atto, ancora una volta, dell’assenza di segnale telefonico nella località balneare di Cala Domestica e nel circondario. Per un tratto di circa 20 km (da Buggerru a Masua), infatti, non è presente alcun segnale telefonico.

«Abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità inviando ripetute segnalazioni alle compagnie telefoniche e coinvolgendo persino la Prefettura per sollecitare un intervento risolutivo. Eppure, a oggi, nessuna antenna è stata installata, e nessuna risposta concreta è arrivata», aggiunge Laura Cappelli.

Il sindaco di Buggerru sottolinea come la questione non sia solo legata al disagio per i turisti e i residenti, ma rappresenti anche un serio problema di sicurezza: «Parliamo di una località estremamente frequentata durante l’estate. Non poter chiamare in caso di emergenza è un rischio enorme, sia per i bagnanti che per chi percorre la strada che porta alla cala. È una situazione che non possiamo più tollerare».

L’Amministrazione comunale, infine, ribadisce la necessità di un intervento urgente da parte degli operatori telefonici: «Cala Domestica merita attenzione e rispetto. Continueremo a far sentire la nostra voce, finché non verrà garantito un servizio basilare e indispensabile come quello della connessione telefonica», conclude Laura Cappelli.