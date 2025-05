Esercitazione dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Carloforte, con simulazioni d’intervento per un incidente stradale e per l’incendio di uno stabile

Un incidente stradale e l’incendio di uno stabile, sono gli interventi di soccorso tecnico urgente simulati nel corso della manifestazione che sì è svolta stamane a Carloforte, che ha visto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Carloforte e i vigili del fuoco del Comando di Cagliari che si sono adoperati in campo, per un’esercitazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Carloforte, le istituzioni locali e le associazioni di volontariato.

L’esercitazione è stata promossa per sensibilizzare la popolazione, attivando in campo alcune tipologie di scenari come l’intervento di soccorso per incidente stradale che prevede l’attivazione della squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco, per soccorrere gli occupanti anche in caso restino intrappolati tra le lamiere dell’abitacolo del veicolo, per la messa in sicurezza dei veicoli stessi e della sede stradale. L’incendio di uno stabile è un altro scenario che, in base all’entità, può prevedere l’attivazione di più squadre di pronto intervento per le operazioni di spegnimento e soccorso delle persone presenti nella struttura e nell’area coinvolta.

Nello scenario di soccorso, hanno partecipato le forze dell’ordine presenti nel territorio compresa la Polizia locale di Carloforte,

le associazioni di volontariato locali, la Croce Azzurra di Carloforte, che ha messo in campo il personale sanitario, L.A.VO.C che svolge un servizio di Protezione civile nel territorio. La manifestazione si è svolta in presenza dell’amministrazione comunale di Carloforte e delle scolaresche dell’istituto Nautico (Istituto Globale di Carloforte).

Tutte le operazioni simulate, sono state eseguite con tempi reali di attivazione e risposta delle squadre di soccorso.

«Il comune di Carloforte crede fermamente nella necessità di questo distaccamento – ha detto il sindaco Stefano Rombi – ringrazia il Comando dei vigili del fuoco di Cagliari per il consolidamento dei rapporti con Carloforte, che ci consentirà di garantire maggiore sicurezza all’intera comunità e ai tanti turisti che visitano la nostra isola durante il periodo estivo. L’auspicio è che i nostri giovani possano interessarsi a questa attività anche per una possibile futura prospettiva lavorativa.»