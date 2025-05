I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis chiedono interventi urgenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete elettrica nel Sulcis Iglesiente

I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis (Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Tratalias e Villaperuccio) hanno inoltrato una nota con richiesta di interventi urgenti a E-Distribuzione S.p.A. e all’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani, per la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete elettrica nel Sulcis Iglesiente.

Nella nota i sindaci esprimono «la crescente preoccupazione per il persistente stato di inadeguatezza della rete elettrica che serve il territorio. Nonostante le numerose segnalazioni già trasmesse e gli incontri avvenuti – tra cui si ricorda in particolare quello del 1° febbraio 2022 presso la sede dell’Unione, nel quale furono evidenziate problematiche quali cali di tensione, interruzioni nella fornitura e ritardi nei nuovi allacciamenti – ad oggi non risultano interventi risolutivi da parte di E-Distribuzione. Questa situazione assume un rilievo ancora maggiore alla luce dell’avvio della transizione energetica, sostenuta da rilevanti investimenti pubblici. In particolare, il Just Transition Fund ha destinato 28,5 milioni di euro per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei 23 comuni del Sulcis Iglesiente. Tuttavia, senza una rete elettrica adeguata, moderna e sicura, tali progetti rischiano di restare inattuati o fortemente limitati. Le linee obsolete, spesso ancora aeree e prossime alle abitazioni, rappresentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e un grave ostacolo alla modernizzazione del territorio»

I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis chiedono una valutazione tecnica dettagliata dello stato attuale della rete elettrica nei Comuni dell’Unione; l’elaborazione e l’attuazione di un piano di interventi strutturali, finalizzati alla sostituzione delle linee obsolete e alla messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti; l’inserimento del territorio dell’Unione dei Comuni del Sulcis tra le priorità dei programmi di investimento di E-Distribuzione, al fine di garantire un sistema di distribuzione elettrica efficiente, sicuro e coerente con gli obiettivi della transizione energetica.