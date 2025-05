Giro delle Miniere 2025: sono ben tre i titoli in palio

E’ ormai tutto pronto per la ventiseiesima edizione del Giro delle Miniere, ormai una classica del movimento amatoriale, che avrà inizio il prossimo 1°

giugno, toccando diverse località del Sulcis Iglesiente.

L’apertura della gara a tappe sarà a Villamassargia, dove nella prima domenica di giugno partirà la Cronometro del Cixerri, che sarà valida come Campionato Italiano di specialità. A Siliqua, località di arrivo della prova contro il tempo, potranno indossare le maglie tricolori i vincitori di ciascuna categoria in gara.

Il giorno seguente invece la Granfondo delle Miniere, con partenza ed arrivo nella suggestiva location della miniera di Monteponi, sarà valida per l’attribuzione dei titoli regionali agli atleti delle società sarde affiliate per la Federazione Ciclistica Italiana.

Il “Giro” proseguirà poi con la nona edizione della Coppa Città di Pabillonis, prova a circuito in programma per il 3 giugno. Il 4 giugno sarà invece la prima edizione della Coppa Città di Arbus a definire la generale della competizione.

Il gran finale è in programma domenica 8 giugno con la terza esperienza della Coppa Città di Cortoghiana, che incoronerà le campionesse italiane della specialità strada, al termine della prova sull’emozionante circuito disegnato tra la costa occidentale e le aree nuragiche Seruci e Figus.

Le iscrizioni al Giro delle Miniere e alle prove titolate sono ancora possibili, per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://girodelleminiere.it/

Per le agevolazioni offerte dalla SC Monteponi ai partecipanti, per il viaggio e l’ospitalità, è possibile contattare Luigi Mascia all’indirizzo mail scmonteponi@tiscali.it .