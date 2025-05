Ciclismo, sole e mare al XXVI Giro delle Miniere, al via il 1° giugno

Manca pochissimo al via della ventiseiesima edizione del Giro delle Miniere, classica del ciclismo amatoriale che avrà inizio il prossimo 1° giugno con la prima frazione della prova a tappe sarda organizzata dalla SC Monteponi.

I partecipanti potranno godere di una scontistica privilegiata che consentirà loro di vivere un’eccezionale occasione per abbinare sport e turismo nel Sulcis Iglesiente, grazie all’impegno del sodalizio diretto da Luigi Mascia.

Per la tratta Livorno-Olbia ad esempio è prevista un’agevolazione con uno sgravio del 20% per i traghetti Grimaldi Lines. Vantaggi anche per le navi da Civitavecchia, così come per l’ospitalità in loco.

La prima tappa del Giro delle Miniere sarà la cronometro del Cixerri, che si svolgerà il 1° giugno da Villamassargia a Siliqua e che sarà valida anche per l’assegnazione del titolo tricolore per gli atleti della Federazione Ciclistica Italiana. Il giorno seguente la Granfondo delle Miniere avrà la sua partenza ed arrivo nella caratteristica location della Miniera di Monteponi. Il 3 giugno sarà invece Pabillonis, città della ceramica, ad ospitare la terza frazione. La quarta ed ultima tappa si svolgerà invece ad Arbus, sull’inedito percorso in linea. Corollario del Giro delle Miniere “classico” sarà il Campionato Italiano Femminile, che si terrà l’8 giugno a Cortoghiana, sul collaudato percorso tra la costa occidentale e l’area nuragica Seruci e Figus.