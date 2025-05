Slalom Guspini-Arbus, Memorial Ignazio Pani: il 21 e 22 giugno la 14ª edizione

L’Associazione Arbus Pro Motor’s è pronta ad accogliere piloti e appassionati che il 21 e 22 giugno non vorranno mancare alla 14ª edizione dello Slalom Guspini-Arbus, 3° Memorial Ignazio Pani. La gara, che ha come Ente di appartenenza l’Automobile Club Cagliari, sarà valida per il Trofeo d’Italia Slalom, per la Coppa Italia Zona 2 e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom indetto dalla Delegazione ACI Sport Sardegna. Ci sarà tempo fino al 18 giugno per iscriversi alla gara, curata come sempre nei minimi particolari, da tutta l’associazione Arbus Pro Motor’s (nata nel 2001) presieduta da Amerigo Vacca, con la collaborazione dell’Ogliastra Racing, una sinergia tra due belle realtà sportive che vantano esperienza nelle gare valide per il tricolore della specialità.

«Anche quest’anno lo Slalom Guspini-Arbus vanta una titolazione nazionale – ha detto Amerigo Vacca, presidente dell’Associazione Arbus Pro Motor’s – siamo orgogliosi di portare avanti un progetto sportivo che, per il nostro territorio e per tutta la Sardegna, rappresenta un momento importante di sport e di crescita economica. Ringraziamo le Istituzioni, gli Enti, le Forze dell’Ordine, e tutti coloro che, a vario titolo, contribuiscono con dedizione e passione alla realizzazione dell’evento sportivo, dimostrando come la sinergia e la collaborazione di tutti possano portare a risultati costanti e significativi.»