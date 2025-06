Roberto Idili s’è aggiudicato il 14° Slalom Guspini-Arbus, 3° Memorial Ignazio Pani

Un pubblico delle grandi occasioni ha fatto da cornice alla quattordicesima edizione dello Slalom Guspini-Arbus, 3° Memorial Ignazio Pani organizzato dall’Arbus Pro Motor’s in collaborazione con l’Ogliastra Racing.

Fra i quasi sessanta piloti al via, ha vinto Roberto Idili, su Idili, dell’Abc Motors Sport, prima fra le scuderie. L’algherese, con il risultato ottenuto nella terza e ultima manche di gara, ha preceduto il compagno di Team Alberto Manca al volante di una Gloria, e Raffaele Giorico sempre su Gloria, della Magliona Motorsport.

«Nella prima manche ho utilizzato un tipo di gomme con le quali mi aspettavo di ottenere una buona prestazione – ha commentato il vincitore Roberto Idili – ma non sono riuscito a raggiungere il tempo sperato. Nella seconda manche, ho optato per un treno di gomme Pirelli e la prestazione è migliorata notevolmente, permettendomi di ottenere il miglior tempo assoluto. Sono molto contento!»

La gara, che ha come Ente di appartenenza l’Automobile Club Cagliari, era valida per il Trofeo d’Italia Slalom, per la Coppa Italia Zona 2 e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom.

Il gruppo RS è andato ad Alberto Cannas su Renault Clio della Mistral Racing, il gruppo RS Plus è stato vinto da Carlo Caltagirone su Mini Cooper S della Sardegna Racing Team, nel gruppo N primo posto per Gianmichele Cossu su Peugeot 106 dell’Abc Motors Sport, nel gruppo A successo per Cristian Pani su Peugeot 208 della scuderia Sardegna Racing Team, il gruppo Speciale Slalom è andato a Samuele Angelo Cubeddu su Fiat Uno Turbo del Team Autoservice Sport, il gruppo E1 Italia è stato conquistato da Antonello Acquas su Renault R5 Gt dell’Abc Motors Sport, nel gruppo E2 Silhouette vittoria per Angelo Ibba su Fiat 126 dell’Abc Motors Sport, fra i Kart Cross primo posto per Franco Arru, su Calvino sport, portacolori dell’Abc Motors Sport, gruppo E2SS/TM SS per Alberto Manca su Gloria dell’Abc Motors Sport e gruppo E2SC per il vincitore Roberto Idili, su Idili, sempre dell’Abc Motors Sport.

Fra gli Under 23, Giovanni Beccu ha preceduto il cugino Gianfranco Beccu, entrambi su Calvino Sport, e l’esordiente Lorenzo Atzeni su Renault Clio.

Fra le storiche, primo posto per Domenico Manca su Renault R5 GT (182,25) e secondo classificato Matteo Seoni su Renault Clio (183,10).

«Siamo contenti del numero dei piloti presenti alla gara e, nonostante il caldo – ha commentato Amerigo Vacca, presidente dell’Arbus Pro Motor’s – è stata una gara splendida. Tutto è andato per il meglio e si è conclusa in modo eccellente. Un sentito grazie a tutti i piloti, alle scuderie, alla direzione di gara, ai commissari, agli Enti e agli sponsor che ci hanno supportato.»

Il 14° Slalom Guspini-Arbus, 3° Memorial Ignazio Pani, è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Arbus, del Comune di Guspini e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Coldiretti Cagliari, Arbus Turismo, ACI Sport, Automobile Club Cagliari, ACI Sport Delegazione Sardegna, e con la collaborazione dell’associazione Ogliastra Racing.

Classifica assoluta: 1. Roberto Idili (Idili) punti 154,91; 2. Alberto Manca (Gloria) 156,04; 3. Giorico Raffaele (Gloria) 159,16; 4. Franco Arru (Calvino Sport) 163,23; 5. Antonello Acquas (Renault R5 GT) 164,70; 6. Giovanni Beccu (Calvino Sport) 164,95; 7. Angelo Ibba (Fiat 126) 165,89; 8. Gianfranco Pira (Renault R5 GT) 166,49; 9. Giovanni Coghe (Citroen Saxo) 167,01; 10. Gianfranco Beccu (Calvino Sport) 167,08.