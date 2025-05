Sant’Antioco: le spiagge Maladroxia e Coa Cuaddus si confermano Bandiere Blu anche nel 2025

Maladroxia e Coa Cuaddus si confermano meta turistica di qualità, tra le eccellenze d’Italia che nel corso della stagione estiva 2025 potranno sventolare la Bandiera Blu, riconoscimento internazionale attribuito da Fee Italia, sinonimo di salubrità delle acque, di accessibilità e sostenibilità. Per il settimo anno consecutivo la spiaggia di Maladroxia potrà vantare il vessillo Blu mentre Coa Cuaddus è ormai alla quarta conferma: due spiagge antiochensi restano ben salde nel prestigioso elenco delle località balneari che valgono, nell’èlite delle spiagge italiane.

«Non è scontato – commenta il sindaco Ignazio Locci – un grande successo che non va vissuto stancamente perché i requisiti per conquistare il vessillo cambiano di anno in anno e quest’anno ci è stata richiesta la redazione di un piano di azioni per la sostenibilità triennale, che riguarda l’intera isola. Ecco perché ottenere la Bandiera non è un mero riconoscimento, quanto piuttosto uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio in termini di ambiente, sostenibilità, servizi.»

Presente alla cerimonia di consegna delle bandiere svoltasi questa mattina a Roma, l’assessore Pasquale Renna: «Siamo molto entusiasti di questa ulteriore conferma – commenta Pasquale Renna – è la testimonianza del grande lavoro avviato dall’Amministrazione in collaborazione con gli Uffici comunali. Se da una parte i criteri per ottenere e conservare il vessillo diventano ogni anno sempre più stringenti, i nostri parametri si confermano ottimi. Mi preme ringraziare gli Uffici comunali che svolgono un lavoro certosino prima per raggiungerla e poi per conservarla.»

Come da tradizione Maladroxia e Coa Cuaddus vedranno l’avvio della stagione Bandiera Blu il primo luglio (con il consueto rito di apertura) per poi concludersi il 31 agosto.