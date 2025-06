Al via il 1° luglio i lavori nella rete ferroviaria del Sulcis, servizi garantiti dagli autobus

A partire dal 1° luglio 2025, le tratte ferroviarie Decimomannu-Carbonia e Decimomannu-Iglesias saranno temporaneamente sospese per consentire lo svolgimento di importanti lavori di potenziamento della rete ferroviaria regionale. Gli interventi, che si concluderanno entro il 31 dicembre 2026, rappresentano un passaggio strategico per rendere il sistema ferroviario del Sulcis più moderno, efficiente e integrato con il resto della rete isolana.

«Si tratta di un investimento necessario e non più rinviabile – dice l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca – che consentiranno, al termine dei lavori, di offrire servizi ferroviari più affidabili, sicuri e in linea con le esigenze di mobilità quotidiana dei cittadini. Abbiamo lavorato per organizzare nel dettaglio un servizio sostitutivo che riduca al minimo i disagi e mantenga inalterato il diritto alla mobilità durante la fase di cantiere.»

Servizi sostitutivi. Durante il periodo di sospensione delle linee ferroviarie, i collegamenti tra Carbonia, Iglesias e Cagliari saranno garantiti da autobus extraurbani ARST. I mezzi effettueranno fermate intermedie a Villamassargia e Siliqua e arriveranno direttamente alla stazione di Decimomannu, dove sarà possibile proseguire il viaggio in treno verso Cagliari o altre destinazioni. La nuova configurazione semplifica i trasferimenti rispetto all’attuale sistema, eliminando la necessità di cambio a Villamassargia.

Per i comuni di Uta e Villaspeciosa sarà attivo un servizio navetta dedicato, ogni 30 minuti, da e per la stazione di Decimomannu.

Biglietti e abbonamenti. Le tariffe applicate restano quelle ferroviarie. Gli abbonamenti mensili e annuali acquistati prima del 1° luglio 2025 continueranno ad essere validi anche sui bus sostitutivi. I nuovi biglietti ARST riporteranno la dicitura “SERV.SULCIS” per identificare correttamente le tratte. Ad esempio, per viaggiare da Iglesias a Cagliari si dovrà selezionare la tratta “IGLESIAS SERV. SULCIS – CAGLIARI SERV. SULCIS”.

I biglietti saranno disponibili a partire dal 22 giugno tramite i consueti canali di vendita ARST (DropTicket, Tabnet) e Trenitalia (sito web e app). I titoli per la navetta Uta/Villaspeciosa–Decimomannu saranno invece acquistabili esclusivamente attraverso ARST.

Informazioni e aggiornamenti. Gli orari aggiornati dei servizi saranno consultabili sui siti di Trenitalia e ARST. Le condizioni generali di utilizzo del servizio – comprese le disposizioni per accessibilità, trasporto biciclette e monopattini – sono indicate nella Carta della Mobilità ARST e nella Carta dei Servizi Trenitalia.

«Riteniamo fondamentale – conclude l’assessora Barbara Manca – che ogni cittadino venga accompagnato con chiarezza e trasparenza in questa fase di transizione. I lavori che stanno per iniziare sono pensati per migliorare in modo strutturale i trasporti nel Sulcis: un territorio che, come altri in Sardegna, ha diritto a infrastrutture ferroviarie moderne e servizi all’altezza delle proprie esigenze.»

Tutti i dettagli su: https://www.sardegnamobilita.it/news/lavori-nelle-ferrovie-del-sulcis