Giovedì 19 giugno si è conclusa la seconda masterclass “Aspettando Calici in Tonnara”: un viaggio tra le bollicine sarde

Giovedì 19 giugno si è conclusa con grande successo la seconda masterclass del ciclo “Aspettando Calici in Tonnara”, una delle tappe di avvicinamento all’evento principale che si terrà il 4, 5 e 6 luglio 2025 a Portoscuso. Organizzata dall’Associazione Culturale Crew con l’obiettivo di valorizzare la cultura enologica sarda e le sue eccellenze, la serata ha visto protagonista il tema “Territorio e Metodo: Viaggio tra le bollicine sarde”.

A guidare la masterclass, come nel primo appuntamento, è stato il Sommelier Andrea Cherchi, con il patrocinio della Fondazione Italiana Sommelier (FIS). Un approfondito excursus ha condotto il pubblico tra le radici della spumantizzazione a livello nazionale e internazionale, per poi focalizzarsi sulla produzione isolana, sempre più ricca e variegata. Ospiti d’eccezione della serata sono stati:

● Riccardo Curreli, enologo della Cantina di Santadi

● Giovanni Salidu, enologo della Cantina Sardus Pater

● Massimo Marongiu, responsabile commerciale della Cantina Olianas

In degustazione anche le etichette di Cantine di Dolianova, Surrau e Tondini, che hanno completato il panorama delle bollicine sarde raccontate nella masterclass. Oltre 70 partecipanti hanno preso parte all’evento, a conferma di un interesse crescente verso il vino sardo di qualità.

«La Sardegna ha tutte le carte in regola per proporsi come eccellenza nel mercato degli spumanti, grazie a una produzione sempre più ampia e diversificata», ha sottolineato dal sommelier Andrea Cherchi.

La serata si è conclusa con un momento di alta cucina: lo chef Cristiano Rosso, del rinomato ristorante Da Andrea Al Cavallera, ha proposto in anteprima il piatto simbolo dell’edizione 2025 di Calici in Tonnara: “Tunnu e Cascà – radici e passioni di un popolo di mare”, un elegante connubio di cous cous e tartare di tonno rosso di Althunnus.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 6 luglio 2025, in occasione della terza masterclass durante l’evento principale. È atteso un ospite speciale, il cui nome verrà svelato nei prossimi giorni sui canali social ufficiali di Calici in Tonnara. Seguiteli per non perdere nessuna novità!

Questa masterclass è stata resa possibile anche grazie al supporto del Comune di Portoscsuo, la Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Althunnus, Casa Vog/Veneta Cucine e Acqua San Giorgio.