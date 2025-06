Carbonia: entro il 15 luglio le domande per richiedere i voucher per la frequenza dei centri estivi tra il 10 giugno e il 14 settembre 2025

Il comune di Carbonia intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività ludico-ricreative rivolte a bambini/ragazzi dai 3 ai 17 anni con l’obiettivo di garantire alle famiglie, per il periodo estivo, la possibilità di scegliere per i propri figli servizi in grado di facilitare la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa.

A tal fine, le famiglie residenti nel comune di Carbonia potranno beneficiare di un contributo economico (voucher) per la fruizione dei servizi ludico-ricreativi e/o centri estivi nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 14 settembre 2025.

Per avere diritto al voucher, il nucleo familiare dovrà possedere un’attestazione ISEE in corso di validità per le prestazioni rivolte ai minorenni non superiore a euro 30.000,00.

La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata per il 15 luglio 2025.