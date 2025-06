Visioni sarde sotto le stelle il 20 giugno in piazza Europa, a Narcao

Visioni sarde pochi giorni dopo aver rappresentato con “S’Ossastru” l’Italia al prestigioso EuroAsia Shorts di Washington DC, internazionale dialogo cinematografico che ha coinvolto 9 Paesi (Italia, Francia e Indonesia, Spagna, Germania, Giappone, Repubblica di Corea, Austria e Oman), ritorna in Sardegna, nel Sulcis Iglesiente. Ciò a sottolineare la capacità del cinema di superare i confini e di portare emozioni e tematiche in ogni angolo del pianeta, dagli Stati Uniti d’America ai più piccoli centri isolani.

Venerdì 20 giugno i magnifici 9 cortometraggi che stanno portando la Sardegna nel mondo saranno presentati a Narcao, nel pieno del Sulcis Iglesiente.

Antonello Cani, sindaco del suggestivo borgo minerario ha organizzato le proiezioni in piazza Europa, alle 21.00, all’aperto, sotto le stelle, per offrire ai concittadini un momento di frescura fornendo loro, nel contempo, stimoli molteplici alla riflessione e al dibattito.

Preceduti dalla proiezione della clip musicale “Ambasciadores de Sardigna”, un tributo a tutti i sardi emigrati, saranno proposti:

– “Amare ancora” di Giuseppe Carrieri, Gonçalo Claro da Fonseca, un’intensa riflessione sul confine tra amore e ossessione;

– “Come siamo diventati” di Christiano Pahler, satira tagliente sulle dinamiche condominiali ai tempi dei gruppi WhatsApp;

– “Fratelli” di Matteo Manunta, una confessione famigliare che rompe il silenzio generazionale;

– “Il servo pastore non dorme di notte” di Arianna Lodeserto, viaggio poetico nella Barbagia tra pastori e sogni;

– “Island for rent” di Elio Turno Arthemalle, Tore Cubeddu, distopia ambientata in una Sardegna post-apocalittica;

– “Mio babbo è superman” di Giovanni Maria D’Angelo, critica sociale in un contesto scolastico di provincia;

– “S’ozzastru”di Carolina Melis, l’albero millenario come simbolo di memoria collettiva;

– “S 62” di Niccolò Biressi, solitudine e incomunicabilità in un corto emozionante;

– “hakespeare in smoke” di Francesco Cocco, sogni e realtà si intrecciano in una pausa sigaretta.

L’itinerario di Visioni Sarde in Italia e all’estero è promosso e organizzato dalla Cineteca di Bologna e Sardegna Film Commission con la collaborazione di Cinemaitaliano.info e della FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia.

Bruno Mossa