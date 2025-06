Dalla Primaria di Serbariu un menù in Comunicazione Aumentativa Alternativa

Martedì 3 giugno, alle ore 11.30, gli alunni della classe quinta F della scuola Primaria di Serbariu hanno donato alla pizzeria Rusty Scottadito, di piazza Marmilla, a Carbonia, un menù delle pizze in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa).

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Un menù per tutti”, promosso e ideato dalle insegnanti della classe quinta F della Scuola Primaria di Serbariu, al quale gli alunni hanno lavorato durante il corso del corrente anno scolastico e che nasce dalla consapevolezza dell’importanza dell’inclusione anche fuori dalle mura scolastiche.

La comunicazione aumentativa alternativa è uno strumento che permette, anche alle persone con bisogni comunicativi complessi di esprimersi, tramite canali non verbali. Osservando il contesto socio-culturale in cui viviamo e nonostante si stia promuovendo qualche misura in più per garantire sempre e comunque l’inclusione, riteniamo sia importante dare il nostro contributo come comunità educante per garantire una comunicazione che sia sempre efficace.

«Da qui – afferma Maria Giovanna Carta, dirigente dell’Istituto Comprensivo Satta – nasce l’idea di creare, in collaborazione con la pizzeria Rusty Scottadito di Carbonia, il menù delle pizze in CAA, con la speranza che la buona pratica possa essere mutuata da altre realtà commerciali del territorio.»

Per diventare sempre più efficace, infatti, questo approccio ha bisogno di essere diffuso in ambito sociale, non solo per chi ne necessita per esprimere i propri bisogni primari, ma anche per formare l’ambiente circostante affinché diventi, con il tempo, un ambiente più accessibile ai vari canali comunicativi.