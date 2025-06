E’ stato inaugurato ieri, a Iglesias, il percorso del progetto “Salute in Cammino”, lungo 1.130 metri, finalizzato a “guadagnare salute” camminando, studiato sulla base delle indicazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità”. Il percorso permette di fare attività fisica in modo corretto, adatto a tutti e sempre accessibile gratuitamente.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara” e Giuseppina Lorenzoni, presidente dell’associazione sarda trapianti.

Il percorso di “Salute in Cammino” si sviluppa lungo il primo tratto del Cammino Minerario di Santa Barbara. Da questo punto, sul Colle del Buoncammino, si prosegue seguendo le indicazioni, fino al punto panoramico di Monte Cresia. Alla partenza si avvia un cronometro e si inizia a camminare con passo svelto, come quando si è in ritardo ad un appuntamento. In questo tratto di 1.130 metri si trovano tre cartelli intermedi, da controllare una rapida occhiata per conoscere, in base ai tempi, a che velocità si sta andando. A 1.130 metri, terminato il percorso di “Salute in Cammino”, ci si può fermare a controllare i tempi sul cartello di arrivo ed osservare il panorama.

Quella inaugurata ieri è il primo percorso di “Salute in Cammino”, progetto aperto, nel quale potranno inserirsi gli altri Comuni i cui territori sono inseriti nel Cammino Minerario di Santa Barbara.

Vediamo ora le interviste realizzate con Mauro Usai, presidente del Cammino Minerario di Santa Barbara, e Giuseppe Lorenzoni, presidente dell’associazione sarda trapianti.