Torna il Carbonia Film Festival, organizzato dalla Società Umanitaria di Carbonia

Torna il Carbonia Film Festival, appuntamento ormai consolidato per gli amanti del cinema, organizzato dalla Società Umanitaria di Carbonia sotto la direzione artistica di Francesco Giai Via.

La prossima edizione si svolgerà a Carbonia dal 5 al 9 novembre 2025, confermandosi come luogo di incontro tra cinema, cultura e riflessione sociale, con un ricco programma di proiezioni, incontri ed eventi pensati come un vero e proprio osservatorio sui temi cruciali del contemporaneo.

In attesa della manifestazione autunnale, il Carbonia Film Festival propone un’anteprima estiva nell’ambito della rassegna Cinema Sotto le Stelle Carbonia: l’appuntamento è per martedì 5 agosto, presso l’Arena Mirastelle del Cine-Teatro Centrale, con la proiezione del film Iddu – L’ultimo padrino .

A rendere la serata ancora più speciale, la partecipazione dei registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, già acclamati per Sicilian Ghost Story , e dell’attrice Barbora Bobulova tra i protagonisti del film. Gli ospiti incontreranno il pubblico per condividere il dietro le quinte di un’opera che esplora la figura e il mito di Matteo Messina Denaro “ultimo” boss mafioso, tra cinema di genere e tensione civile.

Camilla Falsini, già autrice delle grafiche delle ultime due edizioni, firma il nuovo logo del Carbonia Film Festival, che guarda al futuro con un restyling capace di rafforzarne l’identità visiva. Al centro del nuovo simbolo campeggia una lampada da miniera che irradia la sua luce all’interno di una galleria buia, la cui forma ad arco a tutto sesto richiama le architetture della città.

Una metafora potente: la cultura come luce che guida fuori dall’oscurità dei preconcetti e il cinema come esperienza collettiva capace di illuminare mondi, storie e visioni. La lampada, al centro della scena, sembra a sua volta illuminata da fasci di luce, come su un palcoscenico.

Un logo che tiene insieme memoria e visione, radici e futuro, proprio come il cinema, arte di raccontare il reale attraverso l’immaginazione.

“Carbonia Film Festival” è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – La Fabbrica del Cinema e CSC Cagliari della Società Umanitaria – Cineteca Sarda , insieme alla Regione Autonoma della Sardegna , su fondi cineportuali dell’assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e al Comune di Carbonia, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission .