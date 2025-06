“Una moglie sbagliata”, il libro di Maria Rita Melis che racconta un’esperienza di vita con un “padre padrone” – di Nadia Pische

Una storia molto toccante quella che dopo cinquant’anni che la conosceva, l’autrice Maria Rita Melis ha deciso, aprendo il suo scrigno dei ricordi, di portarla a conoscenza di tutti attraverso una pubblicazione. Il libro si intitola “Una moglie sbagliata” ma di sbagliato, in questa triste vicenda, c’è solo l’atteggiamento di un marito dispotico, un padre padrone, di cui in passato si è tanto sentito parlare. Nella fattispecie, si tratta di un uomo possessivo, intransigente e tirannico che considera la moglie e i propri figli come oggetti di sua appartenenza. Un uomo a cui si deve obbedienza, a cui chinare la testa e non poter mai esprimere una propria opinione. Un modello familiare in cui il capofamiglia incarna l’autorità decisionale, un uomo oppressivo che esercita un ruolo che dovrebbe essere completamente diverso.

Maria Rita, nel suo racconto, scrive di una figura di padre che tratta male la moglie e che non lascia liberi i figli di vivere una vita serena e ricca d’affetto, come dovrebbe accadere in una famiglia, Luisa, la protagonista, subisce degli abusi e dei soprusi che, piano piano, la annientano, rendendo la sua vita un inferno. Leggere il libro e come sedersi nella cucina di Peppino e Luisa e seguire senza essere visti le loro vicende familiari. La delusione e l’amarezza di non essere apprezzati come persone pensanti, la tristezza di vivere una vita tormentata, sono le emozioni e i sentimenti che il lettore coglie tanto da iniziare ad apprezzare i cambiamenti e l’evoluzione dei tempi che hanno portato ruoli paritari all’interno della famiglia. Fortunatamente, ai tempi d’oggi, questa figura di “padre padrone” comincia a tramontare, lasciando spazio ad un modello familiare che tanto si distanzia dal “despota” a cui tutti in famiglia dovevano ubbidire.

Ad impreziosire il libro, i disegni di Debora Diana.

Nadia Pische