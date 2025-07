Aperte le adesioni per la costituenda Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Villamassargia

Con l’incontro tenutosi a Casa Fenu, volto ad informare e a farne comprendere i vantaggi, sono state aperte ufficialmente le adesioni per cittadini e aziende che volessero partecipare alla costruzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a Villamassargia.

All’appuntamento, aperto dalla sindaca Debora Porrà affiancata dall’ingegnere Antonello Medda alla guida dell’ufficio tecnico del Comune, ha partecipato Emanuele Garzia, consulente della società Macs, incaricata dall’Ente ad effettuare lo studio di fattibilità presentato ieri, indispensabile per avviare il percorso.

Come spiegato dall’esperto, i vantaggi sono di tipo ambientale, sociale ed economico: «Un circuito virtuoso grazie al quale si contribuirà ad evitare le emissioni che arrivano a 185 tonnellate l’anno di CO2, sia il disboscamento di oltre 800 alberi per produrre energia». Quanto ai risparmi, si partirà con circa due bollette in meno l’anno a famiglia, ma l’obiettivo per l’autosufficienza energetica sarà di 2,5 megawatt di produzione: «A quel punto – ha aggiunto Emanuele Garzia – il territorio sarà totalmente indipendente».

«Il percorso dell’Ente finalizzato alla diminuzione dell’impatto energetico – ha sottolineato la sindaca Debora Porrà – è iniziato nove anni fa con l’efficientamento dell’illuminazione pubblica con i Led, e poi proseguito con la collaborazione con Enel per la costruzione della cabina primaria di ultima generazione, superando il disagio di essere divisi tra le due vecchie cabine di Iglesias e Siliqua, infine, con gli interventi nei sottoservizi urbani e l’efficientamento energetico della casa comunale e degli edifici scolastici già in opera grazie a due finanziamenti statali e del PNRR: la qualità delle forniture energetiche passa principalmente per il coordinamento degli interventi tra impianti, edilizia e infrastrutture.»

Il comune di Villamassargia ha costruito una solida base di investimenti mirati, ideale perché la cittadinanza diventi protagonista. Possono aderire alla comunità energetica i privati in qualità di produttori e consumatori. Sono ammessi coloro che posseggono un impianto fotovoltaico costruito dopo il 15 dicembre 2021, senza aver ricevuto più del 40% di finanziamento pubblico o privati cittadini che non posseggono pannelli, ma intendono diventare consumatori dell’energia prodotta.

«Concepiamo il funzionamento della CER attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza in ogni scelta. L’adesione attraverso il portale ora disponibile – ha concluso la sindaca – permette semplicemente di avviare una valutazione caso per caso e non è vincolante.»