Gianluigi Rubiu (FdI): «Commissioni mediche: una vergogna istituzionalizzata»

«E’ inaccettabile situazione in cui versa la sanità nel Sulcis, con particolare riferimento alla gestione delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile. Una situazione drammatica, che rasenta il collasso istituzionale, e che grida vendetta. Ad oggi, a distanza di mesi da un precedente allarme, sono ancora oltre 8.000 le pratiche inevase e 3.500 i pazienti in attesa di visita, molti dei quali affetti da patologie oncologiche o gravi disabilità, costretti ad affrontare lunghe attese o trasporti in ambulanza pur di essere esaminati.»

La denuncia arriva da Gianligi Rubiu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

«A nulla è servito il cambio ai vertici, con la sostituzione del direttore generale a favore di un commissario nominato dalla Giunta Todde – aggiunge Gianluigi Rubiu -. La gestione delle commissioni è gravemente deficitaria, con personale ridotto al minimo, assenza di coordinamento tra attività in orario e fuori orario, e una programmazione del tutto inesistente. Oggi ho presentato un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta alla Presidente della Regione e all’Assessore alla Sanità per far luce su diversi aspetti per i quali, a nome dei pazienti del Sulcis. Resta da chiarire il perchè della mancata valorizzazione di medici legali con maggiore anzianità e competenza e l’assenza totale di trasparenza nei processi di nomina.»

«Siamo di fronte a una paralisi burocratica, che calpesta i diritti dei cittadini più fragili e mina la credibilità dell’intero sistema sanitario regionale ed in particolar modo della Asl 7 del Sulcis Iglesiente – conclude il consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. Chiediamo immediatamente che vengano effettuate verifiche puntuali e si accerti il corretto funzionamento delle commissioni mediche.»